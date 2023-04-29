السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز في نابلس

المركزي: 16.7% من الشركات الصغيرة في الأردن حصلت على قرض للتمويل الأخضر في 2022

انطلاق أعمال منتدى تواصل في مجمع الملك حسين للأعمال

عالميا.. رقم قياسي في عدد السياح القادمين إلى اسطنبول

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 20 قرشا للغرام

إصابة ثلاثة مدنيين في عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط حمص

إجلاء 65 إيرانيا من السودان إلى جدة

النزاع في السودان يهدد إمدادات الصمغ العربي لعدة صناعات عالمية

قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 90% من الخرطوم

كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى السودان

السبت، 29-04-2023 09:30 ص

دراسة صادمة : القهوة تقي من مرض قاتل !

8a7dac64-687f-4071-b2d1-7e8ae0c059cf


الوكيل الإخباري- توصلت ورقة بحث في جامعة تكساس إلى أن مستخلصات البن المحمص تقي من سرطان القولون في مسارات الأمعاء، ما يعني أن للجرعة الكبيرة من القهوة، فوائد وقائية إضافية.

ونُشرت الورقة بعنوان "الفوائد الصحية لاستهلاك القهوة ضد السرطان والأمراض الأخرى وآليات العمل" في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية.

اضافة اعلان


وقال الدكتور ستيفن سيف، الباحث المشارك: "توصلنا إلى أدلة على أن ارتفاع استهلاك القهوة يخفض معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وسرطانات الثدي، وبطانة الرحم، وغيرها، رغم التقارير المتضاربة عن فائدتها ضد بعض هذه السرطانات".


وأضافت الورقة "الآليات المرتبطة بالتأثيرات الوقائية الكيميائية لأكثر من 1000 مركب في القهوة المحمصة معقدة، وقد تختلف باختلاف الأمراض".


وأوضح الباحثون أن "بعض هذه الآليات يرتبط بالمسارات التي تستهدف الإجهاد التأكسدي أو المسارات التي تحفز أنواع الأكسجين التفاعلية على قتل الخلايا المريضة".


وأجريت الدراسة باستخدام الفحص الجزيئي لقولون فئران معدلة وراثياً، وكشفت أن مستخلصات القهوة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الأمعاء، وأنسجة أخرى من الجسم، رغم تأثير الكافيين.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
wash

كم مرة يجب أن تغسل وجهك؟

ك

جلطات توقف النزيف قد تنقذ من الموت بحادث سير

ككك

علامة في جسمك تشير إلى خطر الإصابة باعتلال الكلى السكرية

mental-800x549

دراسة : العقل لا يفرّق بشكل قاطع بين الخيال والحقيقة

image

الهواتف الذكية خطر على أجهزة تنظيم ضربات القلب

sM8YC

فوائد مذهلة للشاي الأخضر

أخبار متعلقة
main-qimg-0ba7e88eef2e790f1d76f2a40a9f43de-lq

طريقة شرب القهوة لانقاص الوزن

2023423162933441ZW

4 علامات تحذيرية لسرطان الرئتين تظهر في الصباح

b3e830b8-72b6-4ab7-8410-b11a26cd7e59

مفعول سحري للشاي والقهوة.. مرضى السكري أكبر المستفيدين

image (1)

ماء جوز الهند.. 7 فوائد سحرية لمشروب لذيذ وفي متناول الجميع

121611464_3360600400692450_7281795720168729172_n

خبراء : الهندباء تقي من السرطان .. اليك كيفية تحضيرها

2019_4_6_19_27_21_421

مادة غذائية تقي من السكري