خبراء : الهندباء تقي من السرطان .. اليك كيفية تحضيرها

الوكيل الإخباري- أفادت مجلة "ساينتفيك وورلد جورنال" بأن الهندباء تعد من الأطعمة الغذائية الهامة، التي توفر للجسم العديد من الفوائد، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بالسرطان.



وأوضح خبراء التغذية أن نبات الهندباء له قدرة على تقوية البكتيريا المعوية المفيدة أو ما يعرف بالفلورا، فضلاً عن تأثيره المضاد للسرطان.



عناصر غذائية هامة

تحتوي معظم أجزاء نبات الهندباء على العديد من الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن والألياف القابلة للذوبان بالإضافة إلى المركبات الفينولية النشطة بيولوجيا.



ويحتوي النبات على مركبات نباتية مختلفة مثل الإنولين والكومارين والفلافونويد الأحادي ولاكتونات سيسكيتيربين، وهي مواد لها تأثيرات بعيدة المدى على العديد من الجوانب الصحية المختلفة.



المساعدة على إنقاص الوزن

ويساعد المحتوى العالي لألياف بالهندباء على تحفيز الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول، وهو أمر مفيد لفقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي.



تأثير مضاد للالتهابات

وأشارت المجلة العلمية إلى أن باحثون وجدوا تأثيراً مضاداً للهندباء على كل من الالتهابات والسرطان والفيروسات والبكتريا والفطريات والديدان، كما أنه محفز للمناعة، كما له تأثير قوي على تعزيز صحة القناة الهضمية.



التحضير

يمكن تحضير الهندباء وتناولها كأحد مكونات السلطة أو يمكن تناولها بعد سلقها، ويمكن أيضاً تحميص وطحن جذور النبات واستخدامها لإعداد مشروب منقوع بطعم شبيه بالقهوة وكبديل لها.

اضافة اعلان

24

اظهار أخبار متعلقة

