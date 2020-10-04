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الأحد، 04-10-2020 01:57 م

طريقة صحية ومثالية لسلق البيض!

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الوكيل الاخباري - من أجل سلق البيض بشكل مثالي، من الضروري وضعه في الماء قبل السلق، حسب صحيفة "سوهو" الصينية.

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وذكرت الصحيفة أن معظم الناس يضعون البيض في الماء المغلي على الفور، ولكن نتيجة لذلك، يسوء مذاقه ويصعب تقشيره، لتجنب ذلك، يجب غمره في وعاء من الماء البارد وتركه لمدة 10 دقائق.


بعد الغليان، يجب غمر البيض في الماء البارد مرة أخرى حتى يمكن تقشيره بسهولة.

وفقًا لمؤلف المادة، إذا قمت بطهي البيض باستخدام هذه الطريقة، فسيكون طريًا ولذيذًا، ويمكن تقشيره بسهولة.

 

 

سبوتنيك

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