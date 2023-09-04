طريقة غير متوقعة للتخلص من النقرس!

الوكيل الاخباري- يعتبر الزنجبيل من الأعشاب المفيدة لصحة الإنسان، يعتقد أنه فعال في تخفيف أعراض النقرس، لذلك يحرص بعض المرضى على إضافته إلى الطعام أثناء الطهي أو تناوله كمشروب ساخن، فهل هذا صحيح؟



هل الزنجبيل فعال في علاج النقرس؟

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في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن الزنجبيل يلعب دورًا كبيرًا في تحسين الحالة الصحية لمرضى النقرس، ويرجع ذلك إلى سببين، هما:



- يغني الزنجبيل مرضى النقرس عن تناول الأدوية المسكنة، لأنه يساهم في تخفيف ألم المفاصل وتورمها بفعالية كبيرة، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.



- يساعد الزنجبيل على تقليل أعراض النقرس، لأنه يحفز الجسم على إفراز المزيد من العرق، مما يساهم في خفض مستويات حمض اليوريك بالدم.



وأوصى استشاري التغذية العلاجية مرضى النقرس بمراجعة الطبيب المعالج قبل الإقدام على تناول الزنجبيل، لأن هناك حالات تستدعي من المريض الابتعاد عنه.



وأشار إلى ضرورة ألا تزيد الكمية المستهلكة من مشروب الزنجبيل عن 3 أكواب في اليوم، لأن الإفراط فيه قد يهدد مرضى النقرس ببعض الأضرار، مثل الإسهال والحموضة وانتفاخ البطن وقرحة المعدة.