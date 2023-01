طريقة للتخلص من الزكام بيوم واحد

الوكيل الإخباري- الزكام من الأعراض المزعجة المصاحبة لنزلات البرد والأنفلونزا، إليك طريقة للتخلص من الزكام في يوم واحد.

اضافة اعلان



طريقة التخلص من الزكام بيوم واحد:



حتى يتم التخلص من الزكام بشكل سريع عليك باتباع بعض النصائح التي تساعد على ذلك ومنها:



النوم الجيد:

عند إصابتك بالزكام يجب عليك الحفاظ على النوم الجيد في معدلاته الطبيعية، والتي تتراوح ما بين 7 إلى 9 ساعات مما يساعد في الحصول على الراحة.



كما أن النوم يساعد على تعزيز الجهاز المناعي مما يساعد على الشفاء من البرد والزكام.





الغرغرة بالماء المالح:



عادة ما يصاحب الزكام التهاب في الحلق، ولهذا عليك استخدام الغرغرة بالماء والملح والتي تساعد على التخفيف من حدة الألم والتخلص من التهاب الحلق.

يتم هذا من خلال خلط كوب من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من الملح ويتم الغرغرة به دون ابتلاعه، ويمكنك تكرار الغرغرة مرتين في اليوم.



الإكثار من شرب الماء:

عند إصابتك بالزكام عليك بالإكثار من شرب الماء حيث أنه يساعد على ترطيب أجهزة الجسم والوقاية من جفاف المخاط أو زيادة سماكته، ولهذا عليك الحرص على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب في اليوم من الماء.



ترطيب الهواء:



يمكنك ترطيب الهواء من خلال استخدام الجهاز الخاص بذلك، وهذا يساعد على الوقاية من جفاف المخاط والتقليل من الزكام وانسداد الأنف.



فيتامين C:

احرص على تناول أطعمة غنية بفيتامين C مثل الليمون والبرتقال والجوافة أو من خلال تناول مكملات فيتامين C حيث يمكنه أن يقلل من أعراض الزكام، ويعد من الطرق المهمة للتخلص من الزكام في يوم واحد.



تناول السوائل الدافئة:

يجب عليك الحرص على تناول السوائل الدافئة وخاصة الأعشاب التي تساعد على التخلص من الزكام ومنها النعناع والزنجبيل والبابونج وغيرها من الأعشاب التي تساعد على التقليل من التهاب الحلق وانسداد الأنف.



استنشاق المحلول الملحي:

الزكام يتسبب في وجود مخاط جاف وسميك في الممرات الأنفية والجيوب الأنفية، والذي يكون من الأشياء المزعجة، ولهذا عليك استخدام المحلول الملحي واستنشاقه.



يتم هذا من خلال وضع المحلول الملحي في إحدى فتحتي الأنف على أن يخرج المحلول من فتحة الأنف الأخرى، ويتم التكرار مع الفتحة الأخرى وبعدها تنظف الأنف برفق.



مدة الزكام الطبيعية:

عادة ما تكون مدة الزكام الطبيعية عند البالغين تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام، وقد تختلف هذه المدة من شخص لآخر بناءًا على نمط الحياة والمناعة.



أما بالنسبة للأطفال قد تصل مدة الزكام الطبيعية حوالي أسبوعين والتي يصاحبها بعض الأعراض الأخرى مثل فقدان الشهية والصعوبة في النوم.



العين الاخبارية

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة