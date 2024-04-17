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الأربعاء، 17-04-2024 02:48 م

عادات خاطئة يجب التوقف عنها خلال العواصف الترابية

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الوكيل الإخباري - تحمل العواصف الرملية كميات كبيرة من الغبار والأتربة، بالإضافة إلى الملوثات الأخرى مثل حبوب اللقاح، والعفن، والفطريات، والبكتيريا. يمكن لهذه الملوثات أن تهيج الجهاز التنفسي لدى مرضى الحساسية، مما يؤدي إلى تفاقم أعراضهم مثل السعال، والعطس، واحتقان الأنف، وصعوبة التنفس، وضيق الصدر.

عادات خاطئة يجب التوقف عنها خلال العواصف الترابية للوقاية من نوبات

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الحساسية:


هناك بعض العادات الخاطئة التي قد يقع فيها البعض، تزيد من فرص التعرض لنوبات الحساسية، خلال التقلبات الجوية والعواصف الترابية، من أبرزها، ما يلي:


فتح النوافذ والأبواب
من أكثر العادات الخاطئة ضررًا خلال العواصف الترابية هي فتح النوافذ والأبواب، مما يسمح بدخول الغبار والأتربة إلى المنزل، مما يزيد من خطر التعرض لمسببات الحساسية.


عدم غسل اليدين والوجه
يجب غسل اليدين والوجه بشكل متكرر بالماء والصابون لإزالة الغبار والأتربة المتراكمة، خاصة بعد العودة من الخارج، وإهمال تلك العادة البسيطة يؤثر سلبًا خاصة على مرضى الحساسية في وقت التقلبات الجوية والعواصف والأتربة.


عدم استخدام بخاخات الأنف المالحة
تساعد بخاخات الأنف المالحة في تنظيف الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان، مما يخفف من أعراض الحساسية. لذا يجب الحرص على استخدامها، خاصًة في وقت تقلبات الطقس.


إهمال تناول أدوية الحساسية
يجب على مرضى الحساسية التأكد من تناول أدوية الحساسية بانتظام حسب إرشادات الطبيب، للسيطرة على أعراض الحساسية ومنع تفاقمها. وخلال فترة التقلبات الجوية يجب الحرص على تناول الجرعات الوقائية لتقليل فرص التعرض لنوبات الحساسية.


تأخير استشارة الطبيب
في حال تفاقم أعراض الحساسية، يجب استشارة الطبيب فورًا لتلقي العلاج المناسب، وتأخير استشارة الطبيب قد يعرض حياة بعض المرضى للخطر.


ممارسة الرياضة في الهواء الطلق
ينصح مرضى الربو ومختلف أنواع الحساسية، بتجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق خلال العواصف الترابية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أعراضهم.


إهمال المراقبة الذاتية
يجب على مرضى الحساسية مراقبة أعراضهم بشكل مستمر، واستشارة الطبيب فورًا في حال ظهور أي أعراض جديدة أو تفاقم الأعراض الموجودة.


الاستهانة بخطورة العواصف الترابية
يجب على الجميع، وليس فقط مرضى الحساسية، إدراك خطورة العواصف الترابية على الصحة، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة للوقاية من مخاطرها. لأن الاستهانة بخطورتها قد تعرض للكثير من المضاعفات الصحية خاصًة لمرضى الحساسية.

 

 

الكونسلتو 

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