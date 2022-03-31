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الخميس، 31-03-2022 12:07 م

عادة شائعة على السحور تسبب التسمم

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الوكيل الإخباري - حذرت خبيرة التغذية جواهر الخميسي، من الإفراط في شرب الماء في فترة السحور خلال رمضان، اعتقادًا أن ذلك يجنب الشعور بالعطش في النهار، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى التسمم.

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وأوضحت إن الجسم لا يخزن المياه بخلاف الاعتقاد الشائع، لافتة إلى أن الإفراط في شرب المياه قد يؤدي إلى وقوع حالات تسمم في أحوال نادرة.

 أفضل سحور في رمضان:

1- التمر هو أفضل طعام للسحور على الإطلاق، يحتوي التمر على نسبة عالية من الحديد، وعلى كميات كبيرة من السكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة، ويعتبر التمر غني بالألياف ولا يحتوي أي دهون ضارة.
 
2- لبن الزبادي أو الحليب يحتوي على بكتيريا مفيدة للمعدة والجهاز الهضمي، وهو مصدر جيد للكالسيوم والبروتين، ويساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم. الزبادي والتمر أو الحليب والتمر وجبة سحور كاملة وصحية ومثالية، خصوصاً مع إضافة بضع حبات من المكسرات النيئة كالفول السوداني أو الجوز واللوز.


3- الخضار مثل الخس والخيار، تحتوي على الفيتامينات والأملاح والألياف، وتمد الجسم بالسوائل لاحتوائها على كميات كبيرة من الماء، فتعمل على حماية الصائم من الإمساك والتخفيف من الشعور بالعطش خلال الصيام.
 
4- بعض الفواكه مثل الموز تحتوي على ما يلزم الجسم من بوتاسيوم وماغنيسيوم. والتفاح والتين والبطيخ من الفواكه الجيدة على السحور أيضاً.
 
5-الفول مع زيت الزيتون من الأطباق المفيدة جداً على مائدة السحور الصحية، فهو غني بالبروتين ويمنح الجسم الشعور بالشبع لفترات جيدة كونه من المواد متوسطة السرعة في الهضم.
 
6- الخبز الأسود أو الحبوب الكاملة هي مصدر جيد للكربوهيدرات، وتعتبر بطيئة الهضم، فتمنح الجسم الطاقة والنشاط لمدة طويلة.
 
7- البيض والأجبان البيضاء ومشتقات الألبان مصدر جيد للكالسيوم والبروتين.
 
8- الماء هو مكون أساسي ولا غنى عنه من مكونات مائدة السحور الصحية! عليك شرب كميات كافية من الماء ليس فقط وقت السحور وإنما طوال فترة ما بعد الصيام، وذلك لتعويض ما تم خسارته من سوائل خلال الصيام، ولتجنب مشاكل الجفاف ونقص الماء في الجسم.
 
9-الشوفان من الأطعمة الجيدة للسحور.
 
9-وجبة السحور المثالية يجب أن لا تحتوي على الأطعمة الثقيلة أو المأكولات التي تسبب العطش مثل:
 
الأطعمة المقلية والدهنية
الأطعمة المملحة والمخللات
الحلويات والسكريات العالية
الأطعمة الحارة والتوابل
المشروبات الغازية
العصائر الملونة والصناعية ذات المواد الحافظة.


10- يفضل تأخير وجبة السحور وعدم تناولها باكراً للشعور بالشبع لفترة أطول خلال الصيام.

 

البيان 

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