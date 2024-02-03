عادة صباحية تبطئ عملية التمثيل الغذائي وتتسبب في الصداع

الوكيل الإخباري - يمكن للروتين الصباحي الصحيح أن يحسن مزاجك ويمنحك المزيد من الطاقة خلال اليوم، ولكن هناك عادة واحدة محددة يقع فيها الكثيرون يمكن أن تفعل العكس تماماً.



واتضح أن استخدام هاتفك كأول ما تقوم به في الصباح يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتك، بدءاً من إبطاء عملية التمثيل الغذائي، وصولاً إلى التسبب في الشعور بالصداع.

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وأوضحت طبيبة العلاج الطبيعي، الدكتورة جين بورينغ، في حسابها على تيك توك أن هذا شيء نقوم به جميعاً من وقت لآخر، لكن الوصول إلى الهاتف يمكن أن يرفع مستويات الدوبامين ويحفز الجهاز العصبي بشكل مبالغ فيه، مما يلحق الضرر بالصحة.

المجالات الكهرومغناطيسية

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الهاتف أن تتسبب في تدفق الكالسيوم إلى خلاياك عبر قنوات الكالسيوم ذات الجهد الكهربائي، مما يؤدي إلى نسبة غير متوازنة من الكالسيوم والمغنيسيوم.



وهذا بدوره يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة لديك ويمكن أن يسبب الصداع بسبب المجالات الكهرومغناطيسية.



ولا يقتصر الضرر على ذلك فقط، حيث يخدع الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف عقلك ويجعله يعتقد أن الوقت هو الظهر، وبالتالي يعطل إيقاعات الساعة البيولوجية لديك.

الشعور بالتوتر

وفي تحذير منفصل، نصحت عالمة النفس التمكيني جاي راي، المتخصصة في علم أعصاب الصحة العقلية، بعدم استخدام هاتفك بمجرد الاستيقاظ.



وكتبت لمجلة فوربس "عندما تستيقظ في الصباح، يتحول دماغك من موجات دلتا، التي تحدث في حالة النوم العميق، إلى موجات ثيتا، التي تحدث أثناء نوع من حالة أحلام اليقظة. ثم يتحرك الدماغ لإنتاج موجات ألفا عندما تكون مستيقظاً ولكنك مسترخٍ ولا تعالج الكثير من المعلومات".



وأضافت راي "من خلال الإمساك بهاتفك في الصباح والغوص على الفور في عالم الإنترنت، فإنك تجبر جسمك على تخطي مرحلتي ثيتا وألفا المهمتين والانتقال مباشرة إلى حالة اليقظة واليقظة الكاملة (المعروفة أيضاً باسم حالة بيتا)".



ووفقاً لعالمة النفس، فإنك من خلال القيام بذلك تهيئ عقلك للتشتيت، الأمر الذي يمكن أن يحفز الاستجابة للضغط النفسي لديك ويضعك في حالة من التوتر لبقية اليوم.

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