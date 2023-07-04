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الثلاثاء، 04-07-2023 04:35 م

عاملان يخفضان الإصابة بالسكري دون اللجوء للأدوية

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الوكيل الإخباري- غالبًا ما يكون مرض السكري من النوع 2 نتيجة خيارات نمط الحياة السيئة، ما يعني أن خطر إصابتك بهذه الحالة قابل للتعديل.

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ومن المثير للقلق أن مستويات السكر المرتفعة في الدم التي تسببها الحالة يمكن أن تثير مجموعة كاملة من المضاعفات الصحية.


وتشير دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي إلى أن ثلاثة أنشطة بسيطة توفر درعًا ضد مرض السكري من النوع الثاني.


من زراعة النباتات إلى الرقص، يمكن لأشكال معينة من الحركة الجسدية أن تقلل من خطر الإصابة بحالة السكر في الدم بمقدار ثلاثة أرباع، وفقًا للبحث.


كما وجد فريق البحث أن أولئك الذين تمكنوا من ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة إلى الشديدة لأكثر من ساعة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة 74٪، حسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.


علاوة على ذلك، انخفض خطر الإصابة بمرض السكر في الدم لدى الأشخاص المعرضين للخطر وراثيًا، وفي الواقع، انخفضت قابليتها للإصابة أكثر من الأفراد المعرضين لمخاطر وراثية منخفضة والذين كانوا غير نشطين.


وقال البروفيسور ميلودي دينج، كبير المؤلفين، من جامعة سيدني: "نحن غير قادرين على التحكم في المخاطر الجينية والتاريخ العائلي، ولكن هذه النتيجة تقدم أخبارًا واعدة وإيجابية أنه من خلال أسلوب حياة نشط، يمكن للإنسان أن يقاوم الكثير من المخاطر المفرطة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".


وأظهرت النتائج أن النشاط المعتدل إلى القوي كان فعالًا بشكل خاص لخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وفي حالة عدم معرفتك، يصف النشاط البدني المعتدل الشدة الحركات التي تجعلك تتعرق وتنقطع قليلًا في التنفس، مثل المشي السريع وزراعة النباتات.


علاوة على ذلك، فإن النشاط البدني شديد الشدة يشمل الحركة التي تجعلك تلهث مثل الجري والرقص وركوب الدراجات صعودًا أو بوتيرة سريعة، وزراعة النباتات الثقيلة مثل الحفر.


وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة سوزان لو: "النشاط البدني يعزز الصحة، خاصة للأشخاص المعرضين لمخاطر وراثية عالية، وإذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، أو حتى إذا لم يكن لديك، فيجب أن تبدأ فيه ممارسة النشاط البدني."


وأضاف الباحثون أن النتائج تظهر أنه ينبغي تعزيز مستويات أعلى من النشاط البدني كإستراتيجية رئيسية للوقاية، علاوة على ذلك، هذه هي الدراسة الأولى التي تظهر أن الخطر الجيني لمرض السكري من النوع 2 يمكن مواجهته عن طريق ممارسة الرياضة.

 

مصراوي


 




 

 


 

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