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الخميس، 08-06-2023 07:38 ص

عرض شائع في القدمين .. يحذر من أمراض خطيرة

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الوكيل الإخباري - حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من عرض شائع يتهاون معه بعض الأشخاص، يدل على الإصابة بأمراض خطيرة.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن العرض الذي يقصده هو تورم القدم، موضحًا أن سبب انتفاخها يختلف من مريض لآخر.

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وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة: "إذا كان التورم في قدم واحدة، ويصاحبه ألم في عضلة السمانة، فهذا دليل على وجود جلطة دموية في الشريان المحيطي".


وأشار إلى سهولة تشخيص جلطة الشريان المحيطي وتحديد حجمها على وجه الدقة، عن طريق إجراء أشعة الدوبلكس على القدم المتورمة.


وتابع: "بينما تورم القدمين في نفس الوقت قد يكون علامة تحذيرية على وجود مشكلة في أعضاء حيوية هامة بالجسم، وهي الكلى والكبد والقلب والغدة الدرقية".

وأشار موافي إلى احتمالية أن يكون تورم القدمين معًا دليلًا على انسداد الأوعية الليمفاوية، المسبب لمرض داء الفيل، مؤكدًا أن علاجه في غاية الصعوبة.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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