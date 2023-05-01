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الإثنين، 01-05-2023 03:54 م

عرض لدى الأطفال يكشف الاصابة بمرض في الورك

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الوكيل الإخباري- قال البروفيسور ماكسيميليان رودرت إن نزلة برد الورك، مرض يصيب ورك الأطفال، بين 3 و10 أعوام، بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الإصابة بفيروس في المجاري التنفسية العلوية أو الأمعاء.

وأضاف رئيس الجمعية الألمانية لجراحة العظام وجراحات الحوادث، أنها قد تحدث أيضاً بسبب عدوى قيحية في المفصل، مشيراً إلى أن أبرز أعراضها، عرج الطفل على نحو مفاجىء، ودون سقوط أو إصابات أخرى.

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وشدد البروفيسور الألماني على استشارة الطبيب إذا العرج وآلام القدم بعد 7 أيام، مع حمى وتدهور الصحية العامة للطفل.


وفي الحالات البسيطة تعالج نزلة برد الورك بالمسكنات، في حين تستلزم الحالات الشديدة الجراحة.

 

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