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الأحد، 02-04-2023 09:46 ص

عرض ينذر بنقص فيتامين "ك"

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الوكيل الإخباري- قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن النزيف المتكرر ينذر بنقص فيتامين K، والذي يحدث على سبيل المثال بسبب قصور الكلى المزمن.

وأوضح المركز أن أهمية فيتامين K تتمثل في المساعدة على تخثر الدم، مشيراً إلى أن الاحتياج اليومي لفيتامين K يتراوح لدى البالغين بين 60 و80 ميكروغراماً.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين K في الخضروات الخضراء مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلي والسبانخ والخس والجرجير.

وفي حالة النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين K تحت إشراف الطبيب.

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