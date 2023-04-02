عرض ينذر بنقص فيتامين "ك"

الوكيل الإخباري- قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن النزيف المتكرر ينذر بنقص فيتامين K، والذي يحدث على سبيل المثال بسبب قصور الكلى المزمن.



وأوضح المركز أن أهمية فيتامين K تتمثل في المساعدة على تخثر الدم، مشيراً إلى أن الاحتياج اليومي لفيتامين K يتراوح لدى البالغين بين 60 و80 ميكروغراماً.



وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين K في الخضروات الخضراء مثل الكرنب والقرنبيط والبروكلي والسبانخ والخس والجرجير.



وفي حالة النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين K تحت إشراف الطبيب.



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