الوكيل الإخباري-يحدث تراكم المخاط على الصدر بسبب الإصابة ببعض المشكلات الصحية، ومنها الربو أو الحساسية أو ارتجاع المريء، ولحسن الحظ يمكن أن تسهم بعض العلاجات المنزلية في التخلص من البلغم المتراكم على الصدر.

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نستعرض في التقرير التالي، طرق منزلية للتخلص من المخاط المتراكم على الصدر، وفقًا لموقع "Medicine net" المختص بالموضوعات الصحية.

علاجات منزلية للتخلص من البلغم

1-ترطيب الجسم

يوصي الأطباء بالإكثار من تناول السوائل، بما في ذلك: الماء والحساء الصافي والسوائل الأخرى مثل العصائر الطبيعية غير المحلاة، يسهم تناول السوائل في التخلص من المخاط المتراكم والمساعدة في تصريف الجيوب الأنفية، خاصًة لأولئك الذين يعانون من الحساسية الموسمية.



2-المنشفة

وضع منشفة دافئة ورطبة على الوجه والصدر، يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للتخلص من المخاط فضلًا عن تخفيف ألم الجيوب الأنفية.



3-استخدام المرطب

قد يساعد الحفاظ على رطوبة الهواء من حول المصاب، على تخفيف المخاط وإزالة بعض الاحتقان.



4-حمام دافئ

يسهم الحصول على حمام دافئ في ارتخاء المخاط الموجود في الممرات الأنفية والصدر، بعد الاستحمام بالبخار، ما يسهل التخلص من المخاط، يمكن أن يوفر استنشاق البخار أيضًا الراحة من ضغط الجيوب الأنفية أو الألم.



5-السعال

يحافظ السعال على التخلص من المخاط الموجود في الصدر والرئتين، إلا أنه في بعض الأحيان يكون قوي جدًا ولا يمكن للأشخاص مواجهته، لذا يتناولون أدوية مثبطة للسعال.



6-استخدام الزيوت العطرية

يستخدم زيت الأوكالبتوس لتقليل المخاط وتخفيف السعال لسنوات عديدة، قد يساعد وضع القليل منه على الصدر مباشرًة أو وضع بضع قطرات في رذاذ الماء أو الحمام الدافئ في إزالة الاحتقان.



7-تدليك الرقبة

يمكن أن يسهم العلاج بالتدليك وهو أحد العلاجات المستخدمة في الطب البديل، في التخلص من المخاط المتراكم على الصدر، كما تسهم في التخلص من الاحتقان.



8-الغرغرة بالماء والملح

يمكن أن يساعد الماء والملح على مقاومة تراكم المخاط وتهيج الحلق، لذا يُفضل اتباع هذه الطريقة من خلال إضافة ملعقة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ، ذلك 4 مرات يوميًا.



9-الابتعاد عن التدخين

ويوصي الأطباء باتباع نمط حياة صحي خلال التعرض لمشكلة صحية، بينها الابتعاد عن التدخين والتدخين السلبي، نظرًا لأن كلاهما يتسبب في زيادة إنتاج المخاط في الجسم.



متى يستدعي مخاط الصدر زيارة الطبيب؟

يجب المتابعة الطبية منذ بداية التعرض لوعكة صحية، لأنه قد يصبح أشد خطورة في حال ظهور العلامات التالية:

-استمرار المخاط لأكثر من 3 إلى 4 أيام.

-يصبح قوام المخاط أكثر لزوجة.

-يصبح لون المخاط أصفر أو أخضر.

الكونسلتو الطبي

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