علاج إشعاعي جديد لمرضى سرطان الثدي مدته أقل

الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة جديدة إمكانية استخدام العلاج الإشعاعي FLASH في علاج سرطان الثدي بجرعات عالية مختصرة المدة، وتُستخدم هذه الجرعات عادة ضد سرطان العظام.



وبينت الدراسة التي عُرضت مؤخراً في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام بالإشعاع أن بالإمكان خفض مدة العلاج الإشعاعي إلى النصف لبعض مرضى سرطان الثدي، لتصبح 3 أسابيع، بدلاً من 4 إلى 6 أسابيع.



ووفقاً لموقع "ميديكال نيوز توداي"، فحصت الدراسة بإشراف الدكتور فرانك أ. فيسيني من معهد علاج الأورام في ميتشغان طرقاً مختلفة للعلاج الإشعاعي لمرضى سرطان الثدي الذين خضعوا لاستئصال الورم مؤخراً.



وقسّم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين، الأولى تلقت العلاج الإشعاعي التقليدي مع دفعة إشعاعية لاحقة، استمرت من 4 إلى 6 أسابيع. وأعطيت المجموعة الثانية عدد أقل من الجرعات العالية؛ واستمر هذا العلاج لمدة 3 أسابيع.



وقال الباحثون إن النتائج واعدة، فلم تقتصر على اختصار زمن العلاج، لكن لم يتسبب الأسلوب الجديد في مزيد من الآثار الجانبية مقارنة بالمسار الأطول للعلاج.

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