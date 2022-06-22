علاج البقع الجلدية

الوكيل الإخباري - البقع الجلدية مزعجة للغاية، وتقضي على إشراقة البشرة؛ وهذه البقع تظهر غالباً مع التعرّض لأشعة الشمس. وبما أنّ كل أنثى، وخصوصاً العروس، تسعى للحصول على بشرة نقية خالية من الشوائب.





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يتوفر حلّان لعلاج البقع الجلدية، وهما:



- الحل 1: التقشير

حين ظهور البقعة بكريم أو محلول أو مصل مصنوع من أحماض الفاكهة (مثل حمض الجليكوليك)، فهو يزيل الخلايا الميتة على سطح الجلد، وبالتالي فإنَّ البقع جزء من هذه الخلايا.

يقوم طبيب الجلد بتطبيق المنتج الذي يجده مناسباً، مع تخفيفه. يتم إجراء ثلاث إلى خمس جلسات، متباعدة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ويطلب منكِ تجنّب حمامات الشمس لمدة شهرين بعد العلاج.



- الحل 2: الليزر بأشكاله المتعددة

تُصدر تقنية الليزر موجة ضوئية تتحول إلى حرارة عند ملامستها مناطق معينة من الجلد، تستهدف مادة الميلانين المسؤولة عن البقع البنية. يتم حرقها، مما يؤدي إلى اختفاء العلامة (بعد تكوين قشرة صغيرة). كما أنها تحفز إنتاج الكولاجين وتنعيم البشرة.

يتم تطبيق كريم مخدر قبل الموعد مع طبيب الأمراض الجلدية. والتخلص من البقع قد يحتاج إلى جلستين أو ثلاث جلسات (بفاصل أسبوعين إلى أربعة أسابيع)؛ وهنا يجب أن تنسي أخذ حمامات الشمس لمدة شهرين.

إذا كانت لا تزال هناك مناطق ملونة رغم العلاج باللايزر، فيمكن استخدام العلاج بالتبريد من حين لآخر (مثل علاج الثآليل)، يؤكد الدكتور سيرج دهان، رئيس gDEC (مجموعة الأمراض الجلدية التجميلية والتصحيحية) وعضو الجمعية الفرنسية للأمراض الجلدية.

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