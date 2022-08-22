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الإثنين، 22-08-2022 01:10 م

علاج تهيج البشرة بعد التقشير

PMNCO


الوكيل الإخباري - يستخدم التقشير كعلاج لتحسين مظهر البشرة لكن قد يحدث تهيج للبشرة في بعض الأحيان، فيحتاج الشخص لعلاج تهيج البشرة بعد التقشير.

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إن حدوث تهيج البشرة بعد التقشير أمر شائع جدًا خاصة عند أصحاب البشرة الحساسة، ويمكن أن يستمر هذا التهيج لمدة 2 – 5 أيام بعد التقشير، كما تصبح البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس، يستخدم التقشير عادة لإزالة خلايا الجلد التالفة والكشف عن بشرة صحية وأكثر نضارة وإشراق.

1. استخدام الثلج 
يساعد وضع الثلج فورًا على البشرة في تقليل تهيج البشرة، حيث تعمل الكمادات الباردة والثلج على المساعدة في علاج تهيج البشرة بعد التقشير.


2. استخدام الستيرويدات 
يساعد وضع الستيرويدات الموضعية، مثل: الهيدروكورتيزون (Hydrocortisone) والفلوتيكاسين (Fluticasone) في علاج تهيج البشرة بعد التقشير.


3. غسول الكالامين 
يعد غسول الكالامين الموضعي مفيدًا جدًا في علاج تهيج البشرة، حيث يعمل على تهدئة البشرة، ويستخدم موضعيًا. 


4. المرطبات وواقيات الشمس
يجب على الشخص استخدام مرطبات البشرة يوميا للتقليل من تهيج البشرة، واستخدام المراهم الواقية، مثل: الفازلين.
كما أن استخدام واقي الشمس مهم جدًا في علاج تهيج البشرة بعد التقشير.


5. تناول المسكنات 
يمكن استخدام الأدوية المسكنة للتخفيف من الألم.

 

ويب طب 

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