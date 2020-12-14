علاج منزلي يُخلّصك من الحكة الناتجة عن حساسية الجلد

الوكيل الإخباري _ تعد حساسية الجلد من اكثر الامور المزعجة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، حيث تتسبب عادة في الشعور الدائم بالحكة، والذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى جرح المريض لنفسه بسبب الحكة الشديدة، وهناك العديد من العلاجات المنزلية التي ثبتت فاعليتها في التخلص من شعور الحكة :



العسل

يوفر الرطوبة والعناصر الغذائية الضرورية للبشرة لجعلها أكثر صحة. وفي نفس الوقت يساعد هذا في الحد من جفاف الجلد كما يعمل على تنظيم المناعة. ويحتوي على مضادات الميكروبات التي قد تعزز التئام الطفح الجلدي الناجم عن الحساسية.

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دقيق الشوفان

له نفس تأثير مضاد للالتهابات، لكن بعض الأشخاص ذوي البشرة الحساسة قد يكون لديهم بعض التفاعل مع دقيق الشوفان. لذلك، يمكن لأولئك الذين لديهم حساسية من دقيق الشوفان تجاهل هذه الطريقة.



الزبادي الخالي من السكر

يحتوي على الكثير من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة، والتي تساعد بشكل فعال على تدمير البكتيريا المسببة للأمراض. كما يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يرطب البشرة ويلطفها.

المصدر : الامارات نيوز



