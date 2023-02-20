علامات تشير الى زيادة عدد الكريات البيضاء في الجسم

الوكيل الإخباري- يمكن أن تشير كثرة الكريات البيضاء أو ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء في فحص الدم الشامل إلى مجموعة من الحالات مثل التعرض لإصابة أو عدوى أو التهابات، ولكن في بعض الحالات قد يشير الفحص إلى مشكلة صحية أكثر خطورة.



نستعرض في التقرير التالي أسباب كثرة كريات الدم البيضاء في فحص الدم الشامل، ومتى تشير لمشكلة صحية خطيرة؟ وفقًا لـ "Cleveland clinic".

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تعد خلايا الدم البيضاء جزءًا مهمًا وضروريًا من جهاز المناعة يتم إنتاجها في نخاع العظام وهي تدافع عن الجسم ضد الالتهابات والأمراض، إذا كان هناك أكثر من 11000 خلية دم بيضاء في ميكروليتر من الدم فهذا يعتبر كثرة الكريات البيضاء.



زيادة عدد الكريات البيضاء يعني أن الشخص لديه ارتفاع في عدد خلايا الدم البيضاء تُعد كثرة الكريات البيضاء استجابة مناعية طبيعية وليست دائمًا مصدر للقلق، في معظم الأحيان يعني ذلك أن الجسم يقاوم العدوى أو الالتهاب، ولكن في حالات أخرى قد يشير لمشكلات صحية خطيرة، مثل السرطان.



ما علامات زيادة عدد الكريات البيضاء؟

يمكن أن تشير العديد من أعراض زيادة عدد الكريات البيضاء إلى وجود عدوى أو شيء أكثر خطورة مثل سرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان الدم، تشمل علامات التحذير الشائعة ما يلي:

-حمى.

-التعب.

-ألم.

-صعوبة في التنفس.

-صفير.

-تعرق ليلي.

-فقدان الوزن غير المتوقع.



ما الذي يسبب زيادة عدد الكريات البيضاء؟

تحدث كثرة الكريات البيضاء بشكل شائع بسبب العدوى أو الالتهاب، قد تشمل الأسباب الأخرى لارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء ما يلي:



-الإجهاد البدني الشديد.

- الحروق.

- الإصابة باضطرابات الجهاز المناعي مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

- مشاكل الغدة الدرقية.

- تسوس الأسنان.

- تناول بعض الأدوية.

- الحساسية.

- استئصال الطحال.

- التدخين المفرط.

- السمنة.



وفي حالات أقل يرتبط كثرة الكريات البيضاء بما يلي:

-سرطان الدم.

-سرطان الغدد الليمفاوية.

-اضطرابات نخاع العظام مثل تليف النخاع.



متى يشير ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء إلى مشكلة أكثر خطورة؟

في بعض الحالات يحدث ارتفاع في عدد كريات الدم البيضاء نتيجة الإصابة بمشكلة صحية أكثر خطورة، في تلك الحالة قد يعاني المريض من عدد من الأعراض الأخرى بجانب الأعراض السابقة، والتي تتمثل فيما يلي:



-حمى.

-سهولة الإصابة بالكدمات.

-نزيف زائد.

-الغثيان والقيء.

-تعب.

-فقدان الوزن غير المبرر.

-ضعف الشهية.

-التعرق الليلي بشكل منتظم.

-آلام الظهر المفاجئة.



الكونسلتو الطبي

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