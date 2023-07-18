الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

لديه 5 أبناء أصغرهم 9 أشهر.. من هو الرقيب موسى المصري الذي دُهس أثناء وظيفته الرسمية؟

تنظيم الطاقة تنفذ 2468 فحصا اشعاعيا منذ بداية العام

إغلاق معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الخميس والأحد المقبلين

كم بلغ سعر الليرة الإنجليزي والرشادي محليا بعد التسعيرة الثانية؟

ضبط شخص استخدم مكبرات صوت أحد المساجد لتغشيش طلبة التوجيهي

ضبط 18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

اسناد هذه التهم لشخص دهس رجل أمن أثناء الوظيفة الرسمية في صويلح

محافظ الكرك يتفقد مركز صحي قصبة الكرك

الثلاثاء، 18-07-2023 07:56 ص

علامات قد تعني زيادة خطر الإصابة بمرض لا دواء له

كك


الوكيل الاخباري - توصلت دراسة جديدة نُشرت في JAMA Ophthalmology إلى أن كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الرؤية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

اضافة اعلان


وقام باحثون في جامعة آن أربور ميشيغان بتحليل البيانات من دراسة 2021 للصحة الوطنية واتجاهات الشيخوخة، والتي أظهرت وجود صلة بين جميع أنواع مشاكل الرؤية - حدة المسافة، والحدة القريبة وحساسية التباين - وانتشار أعلى للخرف، بما في ذلك مرض ألزهايمر.


وتعد حدة المسافة (حدة البصر) مقياسا لوضوح أو حدة الرؤية من مسافة 20 قدما، وفقا لجمعية البصريات الأمريكية. ويتم اختبار ذلك عادة عن طريق جعل الشخص يقرأ الحروف على مخطط سنيلين (نسبة إلى طبيب العيون الهولندي سنيلين هيرمان الذي طور المخطط في عام 1862 ).


وقُرب الحدّة هو قياس مدى جودة رؤية شخص ما لشيء ما عن قرب. وتقيس حساسية التباين قدرة الشخص على التمييز بين كائن والخلفية التي يتم تعيينه عليها، أو التمييز بين لونين متشابهين.


وذكرت نتائج الدراسة أنه كلما زاد عدد أنواع مشاكل الرؤية التي يعاني منها الشخص، زادت احتمالية الإصابة بالخرف.


وتضمنت الدراسة بيانات وطنية من 2967 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 71 وما فوق.
وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية أوليفيا كيلين، دكتوراه في الطب، ومحاضرة إكلينيكية في طب العيون والعلوم البصرية في جامعة ميشيغان، في بيان إلى "فوكس نيوز": "لقد افترضنا أن ضعف البصر قد يرتبط بالخرف لأن الدراسات السابقة وجدت ارتباطا". وأضافت أن "صحة العين وصحة الدماغ ترتبطان ارتباطا وثيقا لدى كبار السن".


وتابعت قائلة: "هذه الدراسة فريدة من نوعها لأنها استخدمت حدة بصرية محدثة ومُقاسة بشكل موضوعي (ما يعني أن جميع المشاركين قد تم اختبار رؤيتهم). وسمح لنا هذا بتحليل الارتباطات بين حدة البصر والخرف".


وعلى الرغم من ارتباط صحة العين وصحة الدماغ ارتباطا وثيقا في كبار السن، إلا أن الخبر السار هو أن معظم مشاكل الرؤية يمكن علاجها، على حد قول كيلين.


وأوضحت كيلين: "على سبيل المثال، يعد إعتام عدسة العين أحد الأسباب الرئيسية لضعف البصر لدى كبار السن، ويمكن عكس فقدان البصر الناتج عن إعتام عدسة العين من خلال جراحة الساد (عملية إزالة العدسة الطبيعية للعين المصابة بالتعتيم والتي تسمى الساد). ونظرا لأن ضعف البصر مرتبط بالخرف، فقد يكون علاج مشاكل الرؤية أحد المفاتيح لتقليل خطر الإصابة بالخرف".


وأشارت إلى أن الدراسة بها بعض القيود، حيث لم يكن لدى الباحثين معلومات عن أسباب ضعف البصر، ما يعني أنهم لا يستطيعون دراسة العلاقة بين حالات معينة في العين - مثل إعتام عدسة العين، والمياه الزرقاء، والتنكس البقعي - والخرف.


وقالت كيلين: "هناك حاجة لتجارب معشاة ذات شواهد لقياس تأثير علاج مشاكل الرؤية على الخرف".


وتتوافق النتائج مع الأبحاث السابقة التي أظهرت وجود صلة بين الضعف الحسي وزيادة خطر الإصابة بالخرف.


وفي الواقع، وجدت دراسة حديثة نُشرت في مارس الماضي أنه يمكن الكشف عن العلامات المبكرة لمرض ألزهايمر في فحوصات العين.


وأوضحت كيلين أن الحماية والوقاية عاملان أساسيان لتحسين النتائج، سواء البصرية أو المعرفية. وقالت: "إن الحصول على رعاية روتينية للعين مهم للتشخيص المبكر وعلاج مشاكل الرؤية. وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب العيون الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر بإجراء فحوصات العين الروتينية كل عام إلى عامين".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
202371817520180K2

الهلوسة الصغرى تقود مرضى باركنسون إلى الخرف

طرق_تنظيف_الجسم_من_السموم

وصفات لتطهير الجسم من السموم

2023_7_16_22_13_49_968

طبيب يحذر هؤلاء من تناول البصل والثوم !

2022_4_28_12_52_6_809

أعراض مزعجة للطفح الجلدي الحراري .. هكذا تتغلب عليه

20237181520239057S

تحذيرات من النوبات القلبية والوفاة بسبب الحر

2023717221353899A

أعراض الإصابة بالفطريات‏‎

أخبار متعلقة
2022_5_17_11_18_55_509

90دقيقة لإنقاذ حياة المصاب.. علامات تنذر بالنوبة القلبية

main_image64ad0ec796243

هل ينتقل الزهايمر بالوراثة؟

78-194125-hrtpills-women-alzheimer_700x400

هل يزيد العلاج الهرموني خطر إصابة المرأة بالخرف؟

7b2a83cd-14c8-41ff-81e8-b26e1b062222

كبار السن أكثر عرضة لسوء التغذية