90دقيقة لإنقاذ حياة المصاب.. علامات تنذر بالنوبة القلبية

الوكيل الإخباري- علامات النوبة القلبية تختلف من شخص لآخر، وفي بعض الأحيان قد يصاب الشخص بنوبة قلبية دون أن يدرك ذلك ولا يسعى للحصول على الرعاية الطبية الطارئة التي يحتاجها، مما قد يؤدي إلى تلف دائم في القلب.



في السطور التالية، نوضح أبرز العلامات المنذرة بالنوبة القلبية، وفقًا لما ذكره موقع "Medical news today".



ما المقصود بالنوبة القلبية؟

يعتبر الاسم الطبي للنوبة القلبية هو احتشاء عضلة القلب، وتحدث تلك الحالة عادةً بسبب انسداد الشريان التاجي، مما يقلل أو يوقف إمداد الدم المغذي لعضلة القلب.

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ويعد ألم الصدر هو أكثر علامات النوبة القلبية شيوعًا، لكن الأعراض التي يعاني منها الشخص يمكن أن تعتمد على جنسه وعمره.



ومن الضروري تشخيص الإصابة بالنوبة القلبية في أقرب وقت ممكن وتلقي العناية الطبية العاجلة، حيث يمكن أن يقلل العلاج من الضرر ويزيد من فرص الشفاء التام.



ما هي علامات النوبة القلبية؟

يعرف معظم الأشخاص أن ألم الصدر هو عرض نموذجي للنوبة القلبية، ومع ذلك، يمكن أن تؤثر النوبة القلبية على الجسم كله، وليس القلب فقط، وقد يعاني الأفراد من مختلف الأعمار والأجناس من أعراض النوبات القلبية بشكل مختلف.

ومعظم النوبات القلبية لها العديد من الأعراض المحددة، والتي وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تشمل ما يلي:



- ألم الصدر

عادةً ما تنطوي النوبات القلبية على الألم أو عدم الراحة في وسط الصدر أو الجانب الأيسر منه، وقد تشعر بألم حاد، مثل الضغط والامتلاء.



- صعوبة في التنفس

عادة، يصاحب المعاناة من صعوبة التنفس ألم في الصدر، ولكن قد يبدأ ضيق التنفس أيضًا قبل أي إزعاج في الصدر.



- آلام الجزء العلوي من الجسم

قد يشعر الشخص بألم أو انزعاج في أحد الذراعين أو كليهما، والذي يمكن أن ينتشر إلى الكتفين، وقد يكون هناك أيضًا ألم في الرقبة أو الفك أو الظهر.



- الشعور بالدوار

قد يعاني الشخص المصاب بالنوبة القلبية من الشعور بالدوار أو الضعف أو الإصابة بالإغماء أو التعرق البارد.



علامات النوبة القلبية عند الإناث

قد تظهر أعراض النوبة القلبية بشكل مختلف عند الإناث، وقد تبدو أقل وضوحًا أو لا علاقة لها بمشكلات القلب.



وفيما يلي أعراض النوبة القلبية الشائعة عند الإناث والتي يمكن أن تحدث مع أو بدون ألم في الصدر:



- اضطرابات النوم.

- الشعور المفاجئ بالضعف.

- ضيق شديد في التنفس.

- الغثيان وعسر الهضم أو اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى.

- آلام في جميع أنحاء الجسم.

- شعور عام بالتوعك.

- عدم الراحة في الظهر أو الجزء العلوي من الجسم.



ونظرًا لأن النوبات القلبية ترتبط بشكل شائع بألم الصدر، غالبًا ما تخطئ الإناث في قراءة أعراضها وتتأخر في استشارة الطبيب.



علامات النوبة القلبية لدى كبار السن

مثل الإناث، قد يعاني كبار السن الذين يعانون من النوبات القلبية من أعراض غير معتادة، وتعتبر النوبات القلبية غير المصحوبة بأعراض أو الصامتة أكثر شيوعًا عند كبار السن، ويكون ألم الصدر نادر الحدوث.



وأثناء النوبة القلبية الصامتة، قد لا يعاني المصاب من أعراض ويشعر بصحة جيدة نسبيًا بعيدًا عن الشعور بالتعب غير المعتاد أو ضيق التنفس، وقد تظهر أيضًا علامة أو أكثر من العلامات المرتبطة بالنوبات القلبية عند الإناث.



متى تطلب العناية الطبية الطارئة؟

وفقًا للمعهد القومي للقلب والرئة والدم، فإن التصرف بسرعة يمكن أن ينقذ حياة شخص ما في حالة الإصابة بنوبة قلبية.



وحتى إذا لم يكن الفرد متأكدًا تمامًا من إصابته بنوبة قلبية، فمن الأفضل طلب المساعدة الطبية الطارئة للحد من أي ضرر محتمل للقلب.



كم من الوقت تستمر النوبة القلبية إذا تركت دون علاج؟

يمكن أن تكون عواقب النوبة القلبية غير المعالجة وخيمة، لذا، يجب على الناس دائمًا طلب العناية الطبية إذا اشتبهوا في حدوث نوبة قلبية.



وإذا تعرض شخص ما لأعراض النوبة القلبية لأكثر من 15 دقيقة، فإن خلايا عضلات القلب تكون في خطر كبير للتلف.



ومنذ ظهور الأعراض، يكون لدى الفرد أقل من 90 دقيقة قبل حدوث مستويات الضرر الحرجة.



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