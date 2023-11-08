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الأربعاء، 08-11-2023 11:00 ص

علامات مبكرة لسرطان الفم يستطيع طبيب الأسنان اكتشافها

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الوكيل الإخباري - يتم تشخيص الآلاف من الأشخاص حول العالم بسرطان الفم كل عام، ويعتبر التدخين أو مضغ التبغ، وعدم تناول ما يكفي من الفاكهة والخضروات ، عوامل تزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان.

وعلى الرغم من أنه قد يكون من الصعب اكتشافه، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية المبكرة التي يجب الانتباه إليها، والتي يمكن أن تحسن فرصك في البقاء على قيد الحياة. 


تشرح طبيبة الأسنان، الدكتورة ميريام ستوبارد لصحيفة ميرور ما يمكنك فعله للتحقق من الأعراض المحتملة لسرطان الفم، والتي قد تؤدي إلى التشخيص المبكر والعلاج، وفرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة.


بحسب الدكتورة ستوبارد، تشمل العلامات التحذيرية المبكرة لسرطان الفم، تقرحات الفم، وظهور بقع حمراء أو بيضاء في الفم، وألم غير مبرر في الفم أو الأذن، وظهور كتلة في العنق، إضافة إلى التهاب الحلق والشعور بالألم، وصعوبة في البلع، وفقدان الوزن غير المبرر. 


ومع ذلك، هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من سرطان الفم، والتي يمكن أن تحدث فرقاً، على النحو التالي: 

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التوقف عن التدخين
يُعد التدخين عامل الخطر الأول للإصابة بسرطان الفم، كما أن مضغ التبغ يزيد من خطر إصابتك.



استخدام واقي الشفاه
ينصح باستخدام مرطب الشفاه الذي يحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF 15)، على الأقل للوقاية من سرطان الشفاه الناجم عن التعرض لأشعة الشمس.



تناول المزيد من الفاكهة والخضار

يمكن تقليل مخاطر سرطان الفم، عبر تناول المزيد من الفاكهة والخضار.



تعرف على المخاطر الخاصة بك
عليك الانتباه إذا كان لديك قريب مصاب بالمرض، أو إذا كنت قد أصبت بسرطان الفم من قبل، أو كنت مصاباً بسرطان الجلد الحرشفي، أو سرطان عنق الرحم، أو سرطان الشرج.

 

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