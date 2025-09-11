7 أنواع من شاي الأعشاب لتخفيف الصداع طبيعياً

الوكيل الإخباري- الصداع من الأعراض الشائعة وله أسباب متعددة مثل التوتر وقلة النوم. يلجأ البعض إلى شاي الأعشاب كعلاج طبيعي لتخفيفه، ومن أبرز الأنواع المفيدة:



شاي الزنجبيل: مضاد للالتهاب ويساعد في تخفيف الصداع والغثيان.

شاي البابونج: يقلل القلق وقد يخفف الصداع، خاصة الصداع النصفي.

شاي لحاء الصفصاف: يحتوي على مادة فعالة تشبه الأسبرين، لكن استخدامه محدود وله محاذير.

شاي الأقحوان: قد يساعد في الوقاية من الصداع النصفي عند استخدامه بانتظام.

شاي القرنفل: له خصائص مسكنة، لكن الأدلة محدودة.

شاي اللافندر: يُستخدم لعلاج القلق وتحسين النوم، وقد يقلل من نوبات الصداع.

شاي النعناع: يخفف آلام التوتر والقولون، واستخدام زيته موضعياً قد يساعد في تخفيف الصداع.



السلامة: معظم أنواع الشاي آمنة، لكن بعضها غير مناسب للأطفال أو الحوامل أو عند استخدام أدوية معينة، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب.



متى تطلب المساعدة الطبية؟

في حال صداع مفاجئ أو شديد، أو مصحوب بأعراض عصبية مثل فقدان التوازن، أو بعد إصابة في الرأس، يجب مراجعة الطبيب فوراً.