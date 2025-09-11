الخميس 2025-09-11 01:44 م
 

7 أنواع من شاي الأعشاب لتخفيف الصداع طبيعياً

4
تعبيرية
 
الخميس، 11-09-2025 12:23 م

الوكيل الإخباري-   الصداع من الأعراض الشائعة وله أسباب متعددة مثل التوتر وقلة النوم. يلجأ البعض إلى شاي الأعشاب كعلاج طبيعي لتخفيفه، ومن أبرز الأنواع المفيدة:

اضافة اعلان

 

شاي الزنجبيل: مضاد للالتهاب ويساعد في تخفيف الصداع والغثيان.
شاي البابونج: يقلل القلق وقد يخفف الصداع، خاصة الصداع النصفي.
شاي لحاء الصفصاف: يحتوي على مادة فعالة تشبه الأسبرين، لكن استخدامه محدود وله محاذير.
شاي الأقحوان: قد يساعد في الوقاية من الصداع النصفي عند استخدامه بانتظام.
شاي القرنفل: له خصائص مسكنة، لكن الأدلة محدودة.
شاي اللافندر: يُستخدم لعلاج القلق وتحسين النوم، وقد يقلل من نوبات الصداع.
شاي النعناع: يخفف آلام التوتر والقولون، واستخدام زيته موضعياً قد يساعد في تخفيف الصداع.


السلامة: معظم أنواع الشاي آمنة، لكن بعضها غير مناسب للأطفال أو الحوامل أو عند استخدام أدوية معينة، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب.


متى تطلب المساعدة الطبية؟
في حال صداع مفاجئ أو شديد، أو مصحوب بأعراض عصبية مثل فقدان التوازن، أو بعد إصابة في الرأس، يجب مراجعة الطبيب فوراً.

 

الشرق الاوسط 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قاضي القضاة يتفقد سير العمل بالمحكمة الإبتدائية الشرعية بمادبا

أخبار محلية قاضي القضاة يتفقد سير العمل بالمحكمة الإبتدائية الشرعية بمادبا

اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

وزير المياه يوقع اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني

أخبار محلية وزير المياه يوقع اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني

حملة واسعة لتنظيف مجاري السيول والأودية

أخبار محلية بلدية بيرين تبدأ حملة تنظيف مجاري السيول والاودية استعدادا لموسم الشتاء

56

فن ومشاهير شيرين تصدر بياناً رسمياً بعد إعلان موعد حفلها مع فضل شاكر في السعودية

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل يرعى حفل تخريج مدربي مؤسسة التدريب المهني في "لومينوس"

14

فن ومشاهير بعد أزمة عمرو دياب وتامر حسني.. من يتصدر سباق صيف 2025؟

عناصر الأمن السوري خلال القبض على خلية تابعة لحزب الله

عربي ودولي الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تنشط في ريف دمشق الغربي



 
 





الأكثر مشاهدة