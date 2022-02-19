الوكيل الإخباري - عندما نتبع نظاماً غذائياً، فإننا نبحث دائماً عن أدلة تخبرنا ما إذا كان ناجحاً أم لا؟ "سيدتي.نت" يطلعك على علامات نجاح الرجيم في التقرير الآتي:

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1. تحبين الطعام الذي تتناولينه

يعدّ تناول الأطعمة الصحية التي تستمتعين بها بانتظام علامة جيدة على نجاح جهود نظامك الغذائي، إذ وجد الباحثون الذين يدرسون سلوكيات الأكل فارقاً مثيراً للاهتمام بين اتباع نظام غذائي ناجح وغير ناجح، ففي حين يفكر اختصاصيو الحميات منخفضة الضبط الذاتي (الحميات غير الناجحة) في الأطعمة التي يجب تناولها لإنقاص الوزن، فإنهم يميلون إلى التركيز على الأطعمة التي لا يحبون طعمها. على النقيض من ذلك، يفكر اختصاصيو الحميات الذين يتمتعون بدرجة عالية من ضبط النفس بأطعمة "الحمية" التي يستمتعون بها.

2. تحديد هدف واقعي لإنقاص الوزن

إحدى علامات خطة النظام الغذائي الناجحة هي زيادة الثقة بالنفس في قدرتك على النجاح. كلما حققت أهدافاً صغيرة، زادت ثقتك بنفسك. بالإضافة إلى أنه من المرجح أن يبدأ هذا التغيير الصغير في أن يصبح جزءاً من نمط حياتك

3. خسارة الوزن في وقت قصير



يوحي إنقاص الوزن بسرعة خلال الأسابيع الأولى من اتباع نظام غذائي أنك على استعداد لمواصلة فقدان الوزن؛ إذ إن الأهداف الطموحة ترتبط أحياناً بنتائج أفضل لفقدان الوزن. وجدت دراسة نشرت في المجلة الدولية للطب السلوكي أن الأشخاص الذين فقدوا الوزن بسرعة كانوا أكثر عرضة للنجاح بخمس مرات في أهدافهم طويلة المدى؛ لأنَّ النتائج السريعة حفزتهم على الالتزام بالبرنامج

4. تحسن الحالة المزاجية

غالباً ما يتميز اتباع نظام غذائي متوازن بتحسّن الحالة المزاجية والوضوح الإدراكي. ومع ذلك، فإنَّ الحالة المزاجية السيئة أو العداء والاكتئاب والغضب والشعور بالجوع يمكن أن تكون أحد أعراض خطة النظام الغذائي التي تحتوي على نسبة منخفضة جداً من الكربوهيدرات، علماً أن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات قد يقلل من مستويات إفراز الدماغ هرمون السيروتونين المسؤول عن تنظيم الحالة المزاجية.

5. استخدام الميزان كل يوم

قد تبدو خسارة الوزن واضحة، لكن استخدام الميزان يمكن أن يكون طريقة مفيدة جداً لمعرفة ما إذا كان نظامك الغذائي يعمل أم لا. وخسارة الوزن الواضحة قد تساعد على بقاء الشخص متحمساً على مواصلة العمل الجيد.

6. الشعور بالطاقة والحيوية طوال اليوم

يضمن التدفق المستمر للكربوهيدرات بطيئة الاحتراق إطلاقاً تدريجياً للجلوكوز في مجرى الدم بحيث يكون لديك مستويات طاقة ثابتة طوال اليوم. بعض هذه الكربوهيدرات الجيدة التي تتناولينها على فترات منتظمة -كل 3 إلى 4 ساعات- خلال اليوم هي الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات. تساعد البروتينات والدهون على تنظيم نسبة السكر في الدم أيضاً، وتحافظ على ارتفاع معدل التمثيل الغذائي لديك.

7. النوم من 7 إلى 8 ساعات

يساعد النظام الغذائي المتوازن والعادات الصحية، بما في ذلك عادات النوم الجيدة على فقدان الوزن. أظهرت دراسة نشرت في مجلة Obesity أن الأشخاص الذين حصلوا على أكثر من 7 ساعات من النوم الجيد كل ليلة نجحوا في زيادة فقدان الوزن بنسبة 33%. يقول الباحث في إنقاص الوزن إلينجتون داردن، مؤلف كتاب The Body Fat Breakthrough: "لا يدرك الناس أن 50 بالمائة على الأقل من فقدان الدهون يومياً يحدث أثناء النوم".

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