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الأربعاء، 30-08-2023 03:14 م

علامات يمكن اكتشافها على القدمين تنذر بمرض خطير

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الوكيل الإخباري - قد يكون الصيف على وشك الانتهاء، ولكن خطر الإصابة بسرطان الجلد موجود دائماً، وقد أصدر الخبراء تحذيرات حول مخاطر المرض ونصحوا بكيفية حماية نفسك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

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ويتم تشخيص إصابة حوالي 16000 شخص بالميلانوما -وهو أخطر أشكال سرطان الجلد- كل عام، كما أنه يقتل حوالي 2340 شخص سنوياً، وفقاً لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.. ويتطور الورم الميلانيني عندما يتعرض الجلد للكثير من أشعة الشمس وتتلف الخلايا وتبدأ في التحور.

 

ولأن الناس في كثير من الأحيان لا يبحثون عن العلامات التحذيرية، فغالباً ما ينتشر المرض قبل أن يتم ملاحظته وعلاجه.. وعلى وجه الخصوص، غالباً ما يتطور المرض على أقدام المرضى لأنهم نادراً ما يقومون بفحصها.. وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بضرورة فحص أي قرحة مفتوحة أو جرح لا يلتئم أو يعود بسرعة.


وإذا تم اكتشافه مبكراً، يصبح الورم الميلانيني قابلاً للعلاج بشكل كبير ويتعافى معظم الأشخاص تماماً.. والعلامة التحذيرية الأكثر شيوعاً للمرض هي ظهور شامة جديدة أو تغيير في الشامة الموجودة، ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن الأشياء التي تزيد من فرص إصابتك بالورم الميلانيني تشمل عمرك وبشرتك الشاحبة والعدد الكبير من الشامات والتاريخ العائلي لسرطان الجلد.


ومع أخذ ذلك في الاعتبار، تحقق من العلامات التحذيرية الثمانية الأخرى عندما يتعلق الأمر بسرطان الجلد:


- شامة تحتوي على مزيج من الألوان
- شامة كبيرة
- الشامة التي تتغير مع مرور الوقت
- الشامة المنتفخة
- نزيف الشامة
- الشامة المثيرة للحكة
- الشامة القشرية
- شامة على شكل خط تحت الظفر


وبالنسبة للنساء، الموقع الأكثر شيوعاً للورم الميلانيني هو الساقين.. في حين أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمرض في الجذع أو الظهر.

 

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