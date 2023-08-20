تقنية ذكاء اصطناعي تكتشف سرطان الجلد في ثوان

الوكيل الإخباري - أحرز باحثون بريطانيون تقدماً في استخدام الذكاء الاصطناعي لتشخيص سرطان الجلد، مما يساعد الأطباء الذين يعانون من الإجهاد وتوفير وقتهم للكشف على آلاف المرضى الآخرين.



ويمكن للتقنية الجديدة المعروفة باسم DERM تحديد 11 نوعاً من الآفات، بما في ذلك سرطانات الجلد الشائعة، في غضون ثوانٍ.

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وبالإضافة إلى تسريع تشخيص السرطان، من المتوقع أن توفر هذه التقنية لأطباء الأمراض الجلدية المشغولين مئات الآلاف من ساعات العمل، مما يسمح لهم برؤية المرضى الذين يعانون من شكاوى أخرى، مثل الصدفية والبهاق والأكزيما والذئبة.



ويعمل الذكاء الاصطناعي من خلال تحليل صور جلد المريض التي تلتقطها ممرضة أو مصور أو مساعد رعاية صحية بعدسة خاصة، مما يقلل الطلب على وقت أطباء الأمراض الجلدية.



وفي تجربة أجريت في عدد قليل من المستشفيات البريطانية في العام الماضي، اكتشفت التقنية الجديدة أكثر من 3500 حالة سرطان، بينما ساعدت في تجنب 10 آلاف موعد غير ضروري وجهاً لوجه مع الأطباء، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



وقالت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة لوسي توماس: "من المستبعد جداً أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء.. ولكن إذا تمكنت تقنية DERM من توفير وقت أطباء الأمراض الجلدية، يمكن لجميع المرضى الاستفادة بشكل كبير من التقييم الأسرع، والوصول إلى العلاج".

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