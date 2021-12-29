عوامل الإصابة بمتلازمة جفاف العين

الوكيل الإخباري - متلازمة جفاف العيون هي حالة صحية تصيب العيون و هي حالة تحدث عندما تقل كمية الدموع في العين، أو تقل جودتها، وبالتالي تقل درجة الرطوبة، وتؤثر في الرؤية، ولهذه الحالة الطبية أسباب وأعراض نتعرف عليها كما وردت في موقع "وزارة الصحة السعودية"، وهي:

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1 - جفاف العيون من علامات الشيخوخة والتقدم بالسن، إلا أنها حالة طبية تصيب النساء أكثر من الرجال خاصة في سن اليأس.

2 - متلازمة جفاف العيون يمكن أن تكون إحدى مضاعفات بعض الأمراض مثل الروماتيزم، والسكري، ومشاكل في الغدد، أو متلازمة جوجرن.

3 - الإصابة بالتهاب جفن العين.

4 - كثير من الأدوية تسبب جفاف العيون ومنها مضادات الهستامين، ومضادات الاحتقان، وأدوية ضغط الدم، ومضادات الاكتئاب.

5 - تتأثر العيون بالهواء والبيئة المحيطة مثل الرياح، الغبار، الهواء الجاف، الدخان.

6 - إرهاق العيون وكثرة استخدام الأجهزة الحديثة يسبب جفافها.

7 - استخدام العدسات اللاصقة لساعات طويلة.

8 - الخضوع لعملية في العين مثل عملية تصحيح النظر.

9 - الأمراض التي تؤثر على مناعة الجسم تضر العيون وتسبب جفافها.

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