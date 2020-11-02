عوامل تحول الطعام إلى خطر كبير

الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة تركية أن الدهون المتحولة في الأطعمة الغذائية تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

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تم تصميم الدهون المتحولة المنتجة تجاريًا لإضافة نكهة للأطعمة وإطالة عمرها الافتراضي، الأشخاص الذين يستهلكون طعامًا يحتوي على نسبة عالية من هذا المكون هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري ويكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ولأسلوب حياة صحي، أوصى الخبراء باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

وقالت الطبيبة عائشة بوياجي: "يجب تفضيل حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بزيت الزيتون البكر الممتاز والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات واللحوم ومنتجات الألبان".



بدوره أوضح الدكتور أونير أوزدوجان أنه من الضروري ممارسة التمارين الرياضية والامتناع عن الدهون المتحولة منذ الصغر.



كما فرضت تركيا بالفعل قيودًا على الدهون المتحولة في الغذاء بعد الاتحاد الأوروبي، وحددت منظمة الصحة العالمية هدفًا لإزالة هذا المكون من سلسلة الإمداد الغذائي بحلول عام 2023.

شاشة نيوز

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