الإثنين 02-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوجه رسالة الى أولياء امور طلبة المدارس الخاصة

وزير التربية يوضح حول استمرار التعليم عن بعد لطلبة المدارس

لأول مرة .. إعلان عدد حالات الشفاء من كورونا لمرضى الحجر المنزلي

ما أحلى الرجوع إليه

رئيس الوزراء يعلن موعد عطلة الانتخابات

توصيات جديدة بسبب انتشار كورونا في المملكة

المعونة: تسليم دعم الخبز لمليون و100 ألف أسرة

القطامين: لا توجه للتضييق على العمالة الوافدة بالأردن

تعيين 200 طبيب و500 ممرض و25 فني مختبرات خلال جائحة كورونا

التربية تكشف للوكيل آلية خصم 15% لطلبة المدارس الخاصة




الإثنين، 02-11-2020 01:07 م

عوامل تحول الطعام إلى خطر كبير

714


الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة تركية أن الدهون المتحولة في الأطعمة الغذائية تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

اضافة اعلان

تم تصميم الدهون المتحولة المنتجة تجاريًا لإضافة نكهة للأطعمة وإطالة عمرها الافتراضي، الأشخاص الذين يستهلكون طعامًا يحتوي على نسبة عالية من هذا المكون هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري ويكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ولأسلوب حياة صحي، أوصى الخبراء باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

 

وقالت الطبيبة عائشة بوياجي: "يجب تفضيل حمية البحر الأبيض المتوسط الغنية بزيت الزيتون البكر الممتاز والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات واللحوم ومنتجات الألبان".


بدوره أوضح الدكتور أونير أوزدوجان أنه من الضروري ممارسة التمارين الرياضية والامتناع عن الدهون المتحولة منذ الصغر.


كما فرضت تركيا بالفعل قيودًا على الدهون المتحولة في الغذاء بعد الاتحاد الأوروبي، وحددت منظمة الصحة العالمية هدفًا لإزالة هذا المكون من سلسلة الإمداد الغذائي بحلول عام 2023.

 

شاشة نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_11_1_16_57_24_52

لإنقاص الوزن.. 5 أطعمة تناولها قبل النوم

2018_1_18_15_13_5_299

أطعمة تضر بصحة الأطفال في فصل الشتاء!

5455571-953268450

فوائد غير متوقعة للبابونج تكشف لأول مرة!

tbl_articles_article_14406_27919e8ce22-fd25-412b-bc25-a61804a030a1

فوائد غير متوقعة للألوفيرا.. تعرف عليها

tbl_articles_article_20970_4986b14f93d-27ce-4114-addd-ddcff4a27954

علامات شائعة تسبب تليف الكبد

istock-1070802274-1024x683

مخاطر قيلولة ما بعد تناول الطعام مباشرة

أخبار متعلقة
20180105152220994

أنظمة غذائية مناسبة لمريض القلب

675061

3 أسباب غريبة غير شائعة تسبب الاصابة بالسكري

0907defffd7c7a6e5e22a8b3e4c4e7cc

طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه

istock-949054764-840x540

هل يمكن أن يسبب التوتر والإجهاد الإصابة بنوبة قلبية؟

blg-post_5ea4ad3389c0f

أنواع الزيوت الهامة للمحافظة على صحة مرضى السكري

f291411094565

اكتشاف فائدة عظيمة للدهون لم تكن معروفة من قبل