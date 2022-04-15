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الجمعة، 15-04-2022 03:09 م

فاكهة خارقة تساعد على حرق الدهون العنيدة في غضون أيام

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الوكيل الإخباري -تشير العديد من الدراسات إلى أن للنظام الغذائي دور أساسي في إنقاص الوزن، جنبا إلى جنب مع ممارسة بعض التمارين الرياضية.

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ولأن البعض لا يلتزم بالذهاب إلى صالة الرياضة أو أداء التمارين كاملة، فإن الحل قد يكمن في بعض الأطعمة المحددة، التي يمكنها التحلص من الدهون المستعصية دون اللجوء إلى التمارين الرياضية الشاقة.

ويقول الباحثون إن تناول مستخلص الكشمش الأسود يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن جنبا إلى جنب مع المشي لمدة نصف ساعة فقط خمسة أيام في الأسبوع.

ووجدت الدراسة أن هذه الفاكهة يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من زيادة دهون الجسم على الساقين.

ويشار إلى أن مكمل التوت، وهو مصدر مركّز للمواد الكيميائية النباتية الطبيعية التي تسمى الأنثوسيانين، يجعل الجسم يفضل الدهون كوقود.

واختبر باحثون من جامعة تشيتشيستر مجموعة من النساء النشيطات خلال 30 دقيقة من المشي السريع.

وانطلقن في نزهة بعد تناول 600 ملغ من مستخلص الكشمش الأسود النيوزيلندي، CurraNZ، لمدة سبعة أيام.

ويوصف الكشمش الأسود بأنه "طعام خارق"، مع مستويات أعلى من الأنثوسيانين.

ووجد الباحثون أن المكمل ساعد في زيادة حرق الدهون بمعدل 25%. وقال الباحثون إن النساء اللواتي استجبن حقا للكشمش الأسود، زدن من حرق الدهون بنسبة تصل إلى 66%.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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