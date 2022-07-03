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الأحد، 03-07-2022 03:08 م

فوائد الأسبرين بعد سن الأربعين

ما-هي-فوائد-الأسبرين-بعد-سن-الأربعين-1-768x512


الوكيل الإخباري - الأسيتيل ساليسيليك أو الأسبرين مركب يستخدم لعلاج الآلام والحمى والالتهابات والسّكتات الدِّماغيّة والنَّوبات القلبيّة وسنتعرف على فوائد الأسبرين بعد سن الأربعين في هذا المقال.

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تتعدد الفوائد الصحية للأسبرين ومن أهم هذه الفوائد:

 

تخفيف الآلام والورم

1- الصداع.
2- نزلة البرد أو الإنفلونزا.
3- التهاب المفاصل والصداع النصفي.

 

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

1- مرض القلب أو الأوعية الدموية.
2- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
3- ارتفاع ضغط الدم.
4- تقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، التي تنجم عن عدم وصول الدم إلى الدماغ.
5- تقليل خطر الإصابة باحتشاء العضلة القلبية.

 

الأسبرين لمرضى السكري
وفقًا لجمعية السكري الأمريكية (ADA)، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري أكثر عرضة بمرتين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، يمكن بالتالي أن تساعد الجرعات المنخفضة من الأسبرين يومياً في تقليل خطر تعرض الشخص لأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

بابونج

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