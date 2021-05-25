الثلاثاء 25-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تشعل تويتر

91 مستوطنا يقتحمون الأقصى

أسعار الذهب الثلاثاء 25/5/2021

أمانة عمّان تنذر 49 منشأة مخالفة

التعليم العالي :لا تغيير على آلية احتساب علامات اختبارات طلبة الطب

الملك عبر تويتر : حمى الله الأردن وشعبه العزيز

تزويد الأردن بـ 53 جهاز كشف اشعاعي ثابت لفحص المركبات القادمة والمغادرة

الهواري: صرف مكافآت مالية للفرق الطبية العاملة اليوم

الكشف عن حالة المعتقلين الأردنيين اللذين تسللا عبر الحدود

وفيات الثلاثاء 25/5/2021

الثلاثاء، 25-05-2021 10:58 ص

فوائد الأفوكادو لتحسين عملية الهضم

15088-1


الوكيل الإخباري- تفيد الدكتورة يلينا كالين، خبيرة التغذية الروسية، بأن للأفوكادو خصائص مفيدة كثيرة، من بينها تحسين المزاج، الذي يعتمد كثيرا على عمل الجهاز الهضمي.

وتشير الخبيرة، إلى أنه في البداية يجب الحديث عن تركيب الأفوكادو، الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن وبصورة خاصة البوتاسيوم.

اضافة اعلان
 

ويساعد الفوكادو كثيرا في حالة الالتهابات، ومسؤول عن تعزيز المناعة ويخفض من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.


وبالإضافة إلى هذا يحتوي الأفوكادو على العديد من مضادات الأكسدة، التي تساعد في عملية التجديد وفقدان الوزن. كما يحتوي على الألياف الغذائية التي تحسن عمل الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، إضافة إلى تأثيره الإيجابي في الهرمونات.


وتضيف الخبيرة، علاوة على هذا، يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية، وسعرات حرارية عالية، ولكن لا يمنع حتى مرضى السكري من تناوله. ومن خصائصه المفيدة الأخرى، يساعد على امتصاص المواد الأخرى ويعزز مذاقها.


وأخيرا، يحتوي الأفوكادو على حمض الفوليك، الذي يرفع مستوى السيروتونين ويساعد في التغلب على الانفعالات العاطفية.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
shutterstock_431039377-1

ارتفاع درجات الحرارة يزيد من احتمالية ولادة طفل ميت

البذور-النباتية

بذور نباتية تساعد في الوقاية من كورونا والسرطان ما هي ؟

3768791-1400765294

هل الاستحمام بالماء الساخن جيد حقا؟ .. خبراء يصدرون تحذيرات صحية مهمة!

joU8Mnv9lo

تحذير هام من تناول بذور هذه الفواكه!.. فيها سم قاتل

7150806-485456121

خبيرة تغذية تنصح بعدم تناول الفراولة على معدة فارغة

istock-939290830-1024x683

ما هي درجة الحرارة التي ستساعدك على إنقاص الوزن؟

أخبار متعلقة
12

دراسة تكشف أسباب نقص فيتامين ' ب 12 '

20191203044400440

هل التهاب المعدة المزمن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان؟

أفكادو

اكتشاف خصائص في الأفوكادو مضادة للسرطان

1603888894993699300

التوقيت المثالي للحصول على الفيتامينات

thumb

أبرز 5 مشاكل في الجهاز الهضمي في رمضان!