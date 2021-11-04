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الخميس، 04-11-2021 04:09 م

فوائد البقدونس في تخفيف التهاب المعدة

فوائد-البقدونس-الصحية


الوكيل الإخباري - فوائد البقدونس في تخفيف التهاب المعدة، هي فوائد متعددة تتحقق بفضل احتواء البقدونس على عناصر غذائية تساهم في علاج الالتهابات بشكل عام، كما أن البقدونس أحد اكثر أنواع الخضراوات الورقية الخضراء التي تستخدم منذ القدم في علاج الأمراض المعوية وأمراض الجهاز الهضمي والإخراجي .

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البقدونس والتهاب المعدة:

1 - البقدونس غني بمضادات الالتهاب التي تعالج الأمراض الالتهابية في الجسم ومنها التهابات المعدة.
2 - البقدونس يعالج الاضطرابات المعوية والأمراض التي يمكن أن تتطور إلى أمراض التهابية.
3 - البقدونس يساعد في الحفاظ على صحة المعدة والأمعاء.
4 - يعرف عن البقدونس فوائده في التخلص من غازات البطن والأمعاء ويخفف التشنجات والتقلصات.
5-تستخدم بذور البقدونس في علاج عسر الهضم وعسر البول وملين للبطن.
من فوائد البقدونس ومذيب لحصى الكلى.
6 - تناول البقدونس على الريق مفيد لمشاكل الطحال والكبد

 

المصدر - هي

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