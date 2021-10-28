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الخميس، 28-10-2021 03:14 م

فوائد الخضروات الورقية لصحة الجسم

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الوكيل الإخباري - تعتبر الخضروات الورقية تقليديا زينة للأطباق الغذائية المختلفة. ولكن هذه الخضروات هي في الواقع مكملات لأي طبق، إضافة إلى أنها مصدر مهم لمواد مغذية عديدة.

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تُعدّ الخضار الورقيّة الخضراء غنيّة بالعديد من العناصر الغذائيّة المُفيدة، ونذكر منها ما يأتي:

مصدر غني بالفيتامينات: فالكرنب الأجعد، والسبانخ على سبيل المثال غنيّان بفيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، وفيتامين ك، في حين إنّ البروكلي، والملفوف الصيني، والخردل جميعها غنيّة بالعديد من فيتامينات ب، وتجدر الإشارة إلى أنّ الخضار الورقيّة الخضراء بشكل عام تحتوي على نسبة جيّدة من الفولات الذي يُساهم في تعزيز صحّة القلب، وتقليل خطر إصابة الجنين ببعض العيوب الخلقية، إلى جانب أنّه مُهمّ أيضاً من أجل عمليّة تضاعف وترميم الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين (DNA)، ممّا يُقلّل خطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى أنّ هذه الخُضار غنيّة بفيتامين ك الذي يمتلك العديد من الفوائد الصحيّة كتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، والالتهابات.

 

مصدرٌ جيدٌ بالمعادن: كالحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى بعض المعادن الشحيحة التي تدخل في وظائف بعض الوظائف الإنزيميّة المُهمّة في الجسم.


مصدر غني بمضادات الأكسدة: تُعدّ الخضارّ الورقيّة الخضراء غنيّة بمُضادّات الأكسدة الّتي تُساعد على تقليل الجذور الحُرّة في الجسم قبل أن تتحوّل إلى موادّ ضارّة؛ حيثُ أشارت بعض الأبحاث إلى أنّها تحتوي على الكاروتينات (بالإنجليزيّة: Carotenoids) التي قد تُساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، كسرطان الجلد، والثدي، والرّئة، والمعدة.


مصدرٌ غنيّ بالألياف: كما ذكرنا سابقاً فإنّ هذه الخُضار تُعدّ مصدراً جيّداً للألياف، لذلك فإنّ إضافتها إلى النظام الغذائيّ الصحيّ والمتوازن قد يزيد من نسبة الألياف المُستهلكة خلال اليوم، وبالتالي تنظيم عمل الجهاز الهضمي، ممّا يُساهم في تحسين صحة الأمعاء، والتحكُّم بالوزن، ومن الجدير بالذكر أنّ هذه الفائدة تُعدّ مُهمّة لمرضى السكّري من النوع الثاني على وجه الخصوص.

 

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