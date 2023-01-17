الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

زراعة الكرك تعلن عن توفر بذار الشعير والقمح لمزارعي المحاصيل الحقلية

تخريج عدد من الدورات من منتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

اجتماع يتدارس آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع إربد

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن

موعد دوام المدارس والجامعات في الاردن

القمة الثلاثية تؤكد ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني

حريق يأتي على محل بيع ملابس بالزرقاء

الثلاثاء، 17-01-2023 03:07 م

فوائد الزنجبيل في الشتاء للأطفال والعمر المناسب لشربه

2023_1_16_21_19_3_746


الوكيل الإخباري-تعتاد بعض الأمهات على تقديم المشروبات الدافئة، مثل الزنجبيل، لأطفالهن في فصل الشتاء، لأنها تساعد على إمداد أجسامهم بالدفء اللازم في الأجواء الباردة.

وتدفئة الجسم ليست المنفعة الوحيدة التي تعود على صحة الطفل عند شرب الزنجبيل في الشتاء، بل يقدم له مجموعة مذهلة من الفوائد، حسبما ذكرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والبكتيريا والتغذية في مصر.

فوائد الزنجبيل للأطفال
وحددت عبد الوهاب فوائد الزنجبيل للأطفال في النقاط التالية:
- تقوية الجهاز المناعي.
- مطهر معوي طبيعي، بفضل خصائصه المضادة للميكروبات.
- تحسين هضم الطعام.
- تهدئة المعدة.
- تخفيف الغثيان.
- تقليل الآلام المصاحبة لغازات البطن.
- الحماية من الجفاف، خاصةً عند الإصابة بالإسهال، عن طريق تعويض الجسم بالسوائل والأملاح المفقودة.
- تقليل الإصابة بسوء التغذية، لاحتوائه على مركبات، تساعد على تحسين امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام.

اضافة اعلان


وأوصت خبيرة التغذية الأمهات، بعدم الاكتفاء بتقديم الزنجبيل كمشروب للطفل، بل يراعى أيضًا إضافته مع التوابل الصحية إلى وجباته، لأنه يساعد على تعزيز القيمة الغذائية للطعام، كما يساهم أيضًا في فتح الشهية لديه.


في أي عمر يسمح بتقديم الزنجبيل للطفل؟
وحذرت استشاري التغذية من تقديم الزنجبيل للطفل قبل سن 6 أشهر، لأن أضراره في هذه المرحلة العمرية تفوق فوائده، مناشدةً الأمهات بمراجعة الطبيب بشكل عام، قبل إعطاء المشروبات العشبية لصغارهن، بغض النظر عن العمر.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_8_6_15_50_2_708

فوائد الزنك للعين

2022_11_3_21_24_46_642

متى تستدعي برودة القدمين القلق؟

135-205715-important-methods-treating-women-children-2

دراسة : نقص الحديد يسبب السعال المزمن

127-150520-children-physical-activity-learn-sport-age-group_700x400

النشاط البدني المناسب للأطفال وفقاً للفئة العمرية

133-213943-treat-leg-muscle-strain-while-sleeping_700x400

طرق لتخفيف الشد العضلي عند الاستيقاظ من النوم

tbl_articles_article_24286_366219283e-c644-4813-9796-b910ed3ee681

4 فيتامينات قد تساهم في زيادة طول الجسم

أخبار متعلقة
ما_هي_الحمى_القرمزية

تحذيرات من انتشار الحمى القرمزية.. اعراض تستدعي الانتباه

184271

7 ارشادات لحماية طفلك من أمراض الشتاء

thumbs_b_c_8fbac42cd3470107ff2d7beb9ad15ac3

نصائح طبية لمرضى الروماتيزم في فصل الشتاء

11

أطعمة تمنحك الدفء في فصل الشتاء

111

كيف نتجنب الإصابة بالإنفلونزا في فصل الشتاء؟

WhatsApp Image 2023-01-14 at 12.16.29

للأمهات .. نصائح لاستحمام الأطفال خلال الشتاء