فوائد الزنجبيل في الشتاء للأطفال والعمر المناسب لشربه

الوكيل الإخباري-تعتاد بعض الأمهات على تقديم المشروبات الدافئة، مثل الزنجبيل، لأطفالهن في فصل الشتاء، لأنها تساعد على إمداد أجسامهم بالدفء اللازم في الأجواء الباردة.



وتدفئة الجسم ليست المنفعة الوحيدة التي تعود على صحة الطفل عند شرب الزنجبيل في الشتاء، بل يقدم له مجموعة مذهلة من الفوائد، حسبما ذكرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والبكتيريا والتغذية في مصر.



فوائد الزنجبيل للأطفال

وحددت عبد الوهاب فوائد الزنجبيل للأطفال في النقاط التالية:

- تقوية الجهاز المناعي.

- مطهر معوي طبيعي، بفضل خصائصه المضادة للميكروبات.

- تحسين هضم الطعام.

- تهدئة المعدة.

- تخفيف الغثيان.

- تقليل الآلام المصاحبة لغازات البطن.

- الحماية من الجفاف، خاصةً عند الإصابة بالإسهال، عن طريق تعويض الجسم بالسوائل والأملاح المفقودة.

- تقليل الإصابة بسوء التغذية، لاحتوائه على مركبات، تساعد على تحسين امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام.

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وأوصت خبيرة التغذية الأمهات، بعدم الاكتفاء بتقديم الزنجبيل كمشروب للطفل، بل يراعى أيضًا إضافته مع التوابل الصحية إلى وجباته، لأنه يساعد على تعزيز القيمة الغذائية للطعام، كما يساهم أيضًا في فتح الشهية لديه.



في أي عمر يسمح بتقديم الزنجبيل للطفل؟

وحذرت استشاري التغذية من تقديم الزنجبيل للطفل قبل سن 6 أشهر، لأن أضراره في هذه المرحلة العمرية تفوق فوائده، مناشدةً الأمهات بمراجعة الطبيب بشكل عام، قبل إعطاء المشروبات العشبية لصغارهن، بغض النظر عن العمر.



الكونسلتو الطبي

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