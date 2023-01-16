7 ارشادات لحماية طفلك من أمراض الشتاء

الوكيل الإخباري-يتعرض الكثير من الأطفال خلال هذه الفترة من الشتاء للإصابة بأمراض تنفسية وعدوى مختلفة تهدد صحتهم، وعلى رأسها الفيروس المخلوي الإنفلونزا وفيروس كورونا.

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ويصاب الأطفال بشكل متكرر بهذه الأمراض خاصًة مع الاختلاط المباشر في المدارس مع الآخرين وانتقال هذه الأمراض عن طريق التنفس.



نستعرض في التقرير التالي 7 إرشادات هامة يلزم اتباعها من الأسرة لتجنب تعرض الأطفال للإصابو بأمراض الشتاء بحسب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية.



نصائح لحماية طفلك من أمراض الشتاء

1- إعطاء الطفل لقاح الإنفلونزا الموسمية وهو متاح لمن هم فوق 6 أشهر وإذا كان لأول مرة يحصل عليه الطفل يأخذ جرعتين بينهما شهر بحد أقصى سن 9 سنوات.

2- الحرص على أخذ الطفل للقاح فيروس كورونا وهو متاح لمن هم فوق 12 عامًا.



3- تقديم أغذية صحية للطفل لتقوية مناعته، وكذلك مشروبات ساخنة.



4- الحرص على ارتداء الطفل الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تخفيفها.



5- تجنب التواجد بالطفل خارج المنزل أثناء الأمطار وبرودة الطقس الشديدة.



6- اتباع الطفل للإجراءات الاحترازية دائمًا خاصًة في المدرسة أو الأماكن المزدحمة ومنها ارتداء الكمامة وغسل الايدي باستمرار



7- الحرص على تهوية المكان الذي يتواجد فيه الطفل سواء المدرسة أو المنزل.





الكونسلتو الطبي

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