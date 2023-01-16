الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

تعليمات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

الإثنين، 16-01-2023 02:50 م

7 ارشادات لحماية طفلك من أمراض الشتاء

184271


الوكيل الإخباري-يتعرض الكثير من الأطفال خلال هذه الفترة من الشتاء للإصابة بأمراض تنفسية وعدوى مختلفة تهدد صحتهم، وعلى رأسها الفيروس المخلوي الإنفلونزا وفيروس كورونا.

اضافة اعلان


ويصاب الأطفال بشكل متكرر بهذه الأمراض خاصًة مع الاختلاط المباشر في المدارس مع الآخرين وانتقال هذه الأمراض عن طريق التنفس.


نستعرض في التقرير التالي 7 إرشادات هامة يلزم اتباعها من الأسرة لتجنب تعرض الأطفال للإصابو بأمراض الشتاء بحسب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية.

 


نصائح لحماية طفلك من أمراض الشتاء

 

 1- إعطاء الطفل لقاح الإنفلونزا الموسمية وهو متاح لمن هم فوق 6 أشهر وإذا كان لأول مرة يحصل عليه الطفل يأخذ جرعتين بينهما شهر بحد أقصى سن 9 سنوات.

 

2- الحرص على أخذ الطفل للقاح فيروس كورونا وهو متاح لمن هم فوق 12 عامًا.


3- تقديم أغذية صحية للطفل لتقوية مناعته، وكذلك مشروبات ساخنة.


4- الحرص على ارتداء الطفل الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تخفيفها.


5- تجنب التواجد بالطفل خارج المنزل أثناء الأمطار وبرودة الطقس الشديدة.


6- اتباع الطفل للإجراءات الاحترازية دائمًا خاصًة في المدرسة أو الأماكن المزدحمة ومنها ارتداء الكمامة وغسل الايدي باستمرار


7- الحرص على تهوية المكان الذي يتواجد فيه الطفل سواء المدرسة أو المنزل.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ما_هي_الحمى_القرمزية

تحذيرات من انتشار الحمى القرمزية.. اعراض تستدعي الانتباه

sleep

حسب المرحلة العمرية .. ما هي عدد ساعات النوم المثالي؟

التوابل-1596608911

خبيرة تغذية تفند اسطورة شائعة عن التوابل الحارة

thumbs_b_c_8fbac42cd3470107ff2d7beb9ad15ac3

نصائح طبية لمرضى الروماتيزم في فصل الشتاء

طفلة تمضغ العلكة- (تعبيرية)

تحذيرات من الافراط في مضغ العلكة لهذه الاسباب !

tbl_diseases_disease_429_9732260c493-5b63-43ee-9874-314edee08a77

علامات في العين تنذر بأمراض مزمنة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-01-14 at 12.16.29

للأمهات .. نصائح لاستحمام الأطفال خلال الشتاء

ط

تحذير من سرطان يمكن أن يخفي نفسه على أنه التهاب في الحلق

U7FbYoXHSepszongNVpe

في ظل التقلبات الجوية .. تأثير التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج

2020_2_16_13_29_40_725

5 أعراض لإصابة الطفل بالداء البطني

file

10 مواد غذائية لعلاج التهاب الحلق

2022_12_11_20_35_43_641

متى تستدعي الحمى عند الأطفال تناول الأدوية الخافضة للحرارة؟