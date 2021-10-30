فوائد القراصيا المجففة

الوكيل الإخباري - فوائد القراصيا تأتي من قيمتها الغذائية المرتفعة، حيث يوجد بالبرقوق المجفف العناصر الغذائية اللازمة للجسم، حيث تحتوي القراصيا على مجموعة متنوعة من المكونات الصحية والفيتامينات والمعادن، وهي مصدر ممتاز للفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين ج، وحمض الفوليك، وفيتامين ك (فييلوكينون).

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ومن اهم هذه الفوائد :

1 - تساهم الألياف في القراصيا في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم وتساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

2 - من فوائد القراصيا تنظيم ضغط الدم.

3 - القراصيا غنية بعدد من المعادن المهمة لصحة الدم و الدورة الدموية وتناولها يقي من فقر الدم.

4 - تناول القراصيا على الريق يساعد في كبح الشهية وتعزيز الشعور بالشبع و بالتالي فهي تفيد متعبي الحميات الغذائية بغرض خسارة الوزن، شرط أن يتم تناولها دون إفراط.

5 - القراصيا غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم الجذور الحرة و بالتالي تقي من الأمراض السرطانية.

6 - المعادن والفيتامينات في القراصيا تساعد في تقوية العظام و العضلات.

7 - الحفاظ على صحة القلب ووقايته من الاضطرابات من فوائد تناول القراصيا.

8 - تعد القراصيا أحد أهم الفواكه التي تؤثر بشكل إيجابي على صحة الجهاز العصبي.

9 - بشكل عام تساعد القراصيا في رفع مناعة الجسم ووقايته من الأمراض المعدية.

المصدر - هي