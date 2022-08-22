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الإثنين، 22-08-2022 03:40 م

أسباب تحجر البطن للحامل

أسباب_تحجر_بطن_الحامل


الوكيل الإخباري - تحجر البطن عند الحامل عبارة عن الشعور بتصلب عضلات منطقة البطن، وهو يشبه الشعور بالامتلاء بعد تناول وجبة دسمة، وقد يصاحبه تقلصات، وتصفه بعض النساء اللاتي تعانين منه بأنه ألم حاد، وهو ليس بمرض خطير، إذ إنه حالة عابرة، وتستمر لمدة قصيرة، ومع ذلك فقد تشير استمرار التحجر، والتقلصات إلى بعض المشاكل التي يتسنى لكِ الانتباه لها واستشارة الطبيب.

يعتمد معرفة سبب تحجر البطن اثناء الحمل على توقيت الإصابة بالتحجر أثناء الحمل سواء كان في الشهور الأولى، أو ما بعد ذلك، وإليكِ التفاصيل:

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الانتفاخ أو الإمساك: تعتبر الغازات من المشاكل الشائعة جدًا أثناء الحمل، فقد تسبب تقلصات أو ألم حاد ومؤلم جدًا في البطن، كما أن الإمساك من المشاكل الشائعة أيضًا، وقد يكون سبب تحجر البطن.

 

الإجهاض: في بعض الحالات النادرة، تحجر البطن قد يكون أحد علامات الإجهاض، وعادة ما يحدث قبل الأسبوع العشرين، ومع ذلك، حدوث الإجهاض شائع قبل الأسبوع الـ 12 من الحمل، وقد تتضمن الأعراض: تقلصات، وإفرازات ونزيف.

 

 

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