الوكيل الإخباري - ماهي فوائد تناول الزبادي في رمضان، هي مجموعة من الفوائد الصحية التي تتحقق بفضل احتواء الزبادي على عناصر غذائية مهمة، بالإضافة إلى احتوائه على بعض أنواع البكتيريا الطبية المسماة برو- بيوتك، وهي ما تميز الزبادي عن غيره من الأغذية، وعن فوائده العامة، وفوائده في شهر رمضان خاصة نتعرف على التالي.

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عدد موقع "كل يوم معلومة طبية" فوائد تناول الزبادي في رمضان وبشكل عام، نذكر منها:



1 - الزبادي فعال في تحسين عملية الهضم بسبب الخمائر المتواجدة به، وهو يقي من أي اضطرابات هضمية قد تحدث في رمضان بسبب اختلاف مواعيد الوجبات الرئيسية.

2 - تناول الزبادي في وجبة الإفطار يساعد على كبح الشعور بالعطش.

3 - من فوائد تناول الزبادي في رمضان الشعور بالشبع لفترات أطول.

4 - تناول الزبادي في وجبة السحور يساعد على تحسين الهضم وبالتالي النوم الجيد.

5 - الزبادي من الأغذية التي تناسب مرضى الأمراض المزمنة في رمضان.

6 - الزبادي من الأطعمة التي لا تسبب أي خمول، بل تمنح الجسم نشاطاً وحيوية في رمضان.

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