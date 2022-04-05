الوكيل الإخباري - 8 نصائح صحية للأسنان في شهر رمضان، وكما هو الحال مع باقي أعضاء الجسم فإن الفم والأسنان معرضان لبعض التأثيرات جراء الصيام لساعات طويلة خلال النهار في رمضان، وعدم تناول الأكل والشرب خلالها ما قد يؤدي للجفاف ورائحة النفس وغيرها.





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ونحتاج لأسنان قوية وصحية لمضغ الطعام بشكل جيد والإستفادة من فوائده الصحية، وأية مشاكل صحية قد تعاني منها الأسنان تجعل من هذه المهمة البسيطة شيئاً شبه مستحيل، ما ينعكس على صحة الجهاز الهضمي بشكل خاص وعلى الصحة بشكل عام.

نصائح صحية للأسنان في شهر رمضان تتمثل في الخطوات التالية:



1 - تنظيف الأسنان مرتين في اليوم، ولا تقل المدة عن دقيقتين في كل مرة.

2 - الحرص على استخدام خيط الأسنان للوصول إلى المناطق التي لا تصلها فرشاة الأسنان

3 - شرب كمية كافية من المياه بين وجبتي الإفطار والسحور.

4 - إستخدام غسول الفم ويُفضل النوع الذي يحتوي على مادة الفلورايد لتعزيز صحة الفم.

5 - الإبتعاد عن تناول السكريات أو الحلويات في فترة الإفطار.

6 - تجنب تناول المشروبات الغازية والتقليل من القهوة والشاي ومشروبات الكافيين.

7 - ضرورة الإقلاع عن التدخين وانتهاز فرصة رمضان للقيام بذلك.

8 - تناول كل الأطعمة المعززة لصحة الفم والأسنان خاصة البقوليات وتلك التي تدخل فيها منتجات الألبان مثل الحليب والأجبان وغيرها.

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