فوائد زيت الزيتون لمرض سرطان الثدي

الوكيل الإخباري - سرطان الثدي أحد أكثر أنواع الأمراض السرطانية شيوعاً لدى النساء في العالم، وعدة أسباب تلعب دوراً في الإصابة به، ومن منطلق ذلك تسعى المنظمات الطبية للبحث عن سبل للوقاية منه، ومما لاشك به فإن النظام الغذائي له دور في ذلك.





اضافة اعلان

يتميز زيت الزيتون بمحتواه الغني من مضادات الأكسدة والفيتامينات المهمة ومنها فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب وعدد من المعادن وأهمها الفسفور والكالسيوم والحديد والمنغنيز، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية، وتلك التركيبة لزيت الزيتون تجعل منه غذاء مفيداً جدا خاصة في الوقاية من الأمراض ومنها مرض السرطان.





وعن ذلك ارتبط ارتفاع استهلاك زيت الزيتون بتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، ووجدت دراسة أن النساء الأكبر سناً في إسبانيا ، هن أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بسبب تناولن نظاماً غذائياً معززاً بزيت الزيتون .





في مراجعة بحثية باستخدام التحليل التلوي (Meta-Analysis) وجد أن هنالك علاقة بين زيت الزيتون وخطر الإصابة بسرطان الثدي، ويعتقد أن استهلاك زيت الزيتون يرتبط عكسياً بمخاطر الإصابة بسرطان الثدي، ربما بسبب ارتفاع نسبة الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة فيه والبوليفينول.



وقام الباحثون بتحديد 10 دراسات قائمة على الملاحظة، ونشرت نتائجها في المجلة البريطانية للتغذية (British Journal of Nutrition) وجاء بها ارتباط استهلاك زيت الزيتون بالوقاية من سرطان الثدي.

المصدر - هي