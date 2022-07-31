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الأحد، 31-07-2022 03:18 م

فوائد صحية لمشروب ماء الخيار.. تعرف إليها

فوائد-ماء-الخيار


الوكيل الإخباري - يعد ماء الخيار من أفضل عصائر الخضروات المفيدة لصحة الجسم والبشرة والشعر، ويمنح الجسم شعورا بالانتعاش، فضلا عن سهولة تحضيره في المنزل.

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ويحتوي ماء الخيار أيضا على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، فهو غني بفيتامينات مهمة، وكذلك العديد من المعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، إضافة إلى مركبات البوليفينول.

 

ومن فوائد ماء الخيار:


- تقليل الإصابة بأمراض القلب
أظهرت الدراسات أن ماء الخيار يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع عن طريق إزالة الصوديوم الزائد من الكلى.

 

- تقوية العظام والعضلات
يحتوي الخيار على كمية عالية من فيتامين K المهم للغاية لتقوية العظام والحفاظ عليها، كما يحتوي ماء الخيار على مادة السيليكون المهمة لتقوية العضلات.

 

- الحماية من الجفاف
يحتوي الخيار على كمية كبيرة من الماء والسوائل وهو ما يساعد على الحماية من الجفاف، لاسيما في الأوقات الصيفية الحارة، وهو ما يعود بالإيجاب على الحفاظ على الوزن وتحسين الدورة الدموية والجهاز الهضمي، كما أن هذا المحتوى العالي من الماء والألياف يساعد الجسم على التخلص من السموم، والحفاظ على نضارة ورطوبة البشرة.

 

العين الإخبارية 

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