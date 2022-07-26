دراسة ..تكرار القيلولة مؤشر على خطر ارتفاع الضغط

الوكيل الإخباري - أظهر بحث جديد نُشر اليوم أن القيلولة على أساس منتظم مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية. وهذه هي الدراسة الأولى التي تستخدم الملاحظة للمشاركين على مدى فترة طويلة، مع التحقق من صحة المخاطر الوراثية.



وأجرى الدراسة باحثون من مستشفى شيانغيا المركزي بالجامعة الجنوبية في الصين. ونُشرت النتائج في مجلة "هايبرتنشن" التي تصدرها جمعية القلب الأمريكية.



واستخدم البحث بيانات نصف مليون شخص على مدى 11 عاماً من قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني، وهي مورد بحثي واسع عن المعلومات الجينية ونمط الحياة. حيث قدم المشاركون بانتظام عينات من الدم والبول واللعاب للبنك، إلى جانب معلومات عن عاداتهم الحياتية والتغذية.



ووجدت الدراسة أن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً ويأخذون قيلولة عادة لديهم احتمال أعلى بنسبة 12% للإصابة بارتفاع ضغط الدم، و24% للإصابة بسكتة دماغية.



أما من تقل أعمارهم عن الـ 60 ويأخذون القيلولة بانتظام فتزداد مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لديهم بنسبة 20% مقارنة بمن لا يأخذون أي غفوة خلال النهار مطلقاً.



وقالت النتائج: "إن أخذ قيلولة في حد ذاته ليس ضاراً، فكثير من الناس يفعلون ذلك بسبب قلة النوم ليلاً، لكن نقص النوم هو ما يرتبط بالصحة السيئة، ولا تكفي القيلولة المنتظمة لتعويضه".

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