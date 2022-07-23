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السبت، 23-07-2022 12:50 م

دراسة .. خطورة تناول الشاي على القلب

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الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور يفغيني ارزاماسيتسيف، خبير التغذية الروسي، أن شرب الشاي المركز يحفز أمراض القلب ويسبب الأرق.

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ويشير الخبير في حديث لموقع URA.RU، إلى أن الشاي المركز يمكن أن يلحق الضرر بالجسم.


ويؤكد على أن الإفراط بتناول مثل هذا الشاي يؤدي إلى مشكلات في المعدة والأمعاء ويسبب الأرق وأمراض القلب والأوعية الدموية.


ويقول، "يحتوي الشاي على مادة التانين التي تعمل كمادة مضادة للأكسدة. ولكن عند الإفراط بشرب الشاي المركز تسبب مشكلات في المعدة. كما يسبب الكافيين الموجود في الشاي الأرق. فإذا كان الشخص يعاني من سوء النوم فعليه عدم تناول الشاي وخاصة المركز في المساء. كما أن الشاي المركز يسرع ضربات القلب، ويسبب أيضا أمراض الأوعية الدموية وارتفاع مستوى ضغط الدم".

 

روسيا اليوم 

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