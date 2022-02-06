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الأحد، 06-02-2022 04:10 م

فوائد صحية منوعة لتناول الثوم على الريق للنساء

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الوكيل الإخباري - يعتبر الثوم من أكثر التوابل شعبية، وبالإضافة إلى استخداماته في الطهي، فإنه يستخدم في الطب البديل أيضاً، وتناوله على الريق للنساء يعزّز من الصحة بشكل عام ويجعلها أفضل.

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فوائد صحية منوّعة لتناول الثوم على الريق للنساء

- يفيد في منع تطوّر سرطان الرحم وسرطان الثدي.
- ينصح العديد من الأطباء باستخدام الثوم أثناء الحمل؛ لاحتوائه على حمض الفوليك الضروري لنمو الجنين.
- يساعد الثوم في قتل الجراثيم والبكتيريا الضارّة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الحمل.
- يمكن أن يمنع الثوم حدوث هشاشة العظام لدى النساء، وخاصة عظام الفخذ الأكثر شيوعاً لدى النساء اللواتي تجاوزن سن الخمسين عاماً.

 

- يزيد الثوم من الشهية في حالة فقدانها.
- يحتوي الثوم على مواد مطهّرة، ويحسّن أيضاً من عملية الهضم.
- يساعد في إزالة السموم والمعادن الثقيلة من الجسم.
- يملك الثوم خصائص مضادّة للالتهابات ومضادّة للبكتيريا وللفيروسات.
- يساعد على حرق الدهون الزائدة في الجسم.
- ينظّم مستويات السكر في الدم ويخفضها.
- يساعد في محاربة أعراض ارتفاع ضغط الدم، ويمنع تصلب الشرايين.
- يمنع التسمّم الغذائي.
- يساعد تناول الثوم بانتظام في تخفيف احتقان الرئة ومحاربة أمراض الرئة الخطيرة مثل الربو، التهاب الشعب الهوائية، السعال الديكي والسل.
- يحسّن حالة الجلد بشكل عام.

 

سيدتي

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