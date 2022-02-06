فوائد صحية منوعة لتناول الثوم على الريق للنساء

الوكيل الإخباري - يعتبر الثوم من أكثر التوابل شعبية، وبالإضافة إلى استخداماته في الطهي، فإنه يستخدم في الطب البديل أيضاً، وتناوله على الريق للنساء يعزّز من الصحة بشكل عام ويجعلها أفضل.

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فوائد صحية منوّعة لتناول الثوم على الريق للنساء





- يفيد في منع تطوّر سرطان الرحم وسرطان الثدي.

- ينصح العديد من الأطباء باستخدام الثوم أثناء الحمل؛ لاحتوائه على حمض الفوليك الضروري لنمو الجنين.

- يساعد الثوم في قتل الجراثيم والبكتيريا الضارّة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الحمل.

- يمكن أن يمنع الثوم حدوث هشاشة العظام لدى النساء، وخاصة عظام الفخذ الأكثر شيوعاً لدى النساء اللواتي تجاوزن سن الخمسين عاماً.

- يزيد الثوم من الشهية في حالة فقدانها.

- يحتوي الثوم على مواد مطهّرة، ويحسّن أيضاً من عملية الهضم.

- يساعد في إزالة السموم والمعادن الثقيلة من الجسم.

- يملك الثوم خصائص مضادّة للالتهابات ومضادّة للبكتيريا وللفيروسات.

- يساعد على حرق الدهون الزائدة في الجسم.

- ينظّم مستويات السكر في الدم ويخفضها.

- يساعد في محاربة أعراض ارتفاع ضغط الدم، ويمنع تصلب الشرايين.

- يمنع التسمّم الغذائي.

- يساعد تناول الثوم بانتظام في تخفيف احتقان الرئة ومحاربة أمراض الرئة الخطيرة مثل الربو، التهاب الشعب الهوائية، السعال الديكي والسل.

- يحسّن حالة الجلد بشكل عام.

سيدتي