فوائد صحية منوّعة للصبار الشوكي

الوكيل الإخباري - الصبار الشوكي هو نوع من أنواع الفواكه التي تنمو ثماره على أطراف ألواح صنف معين من أشجار الصبار. يكون لون قشرته ولبّه أخضر في البداية، ومع نضوج الثمار يتغيّر لون اللبّ من الداخل إلى تدرّجات اللونين الأصفر والبرتقالي.

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قد يكون له تأثير إيجابي على مستويات سكر الدم؛ إذ وُجد أن تناوله يساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني به حسبما تقول اختصاصية التغذية ميرنا الفتى التي تحدثت عن فوائد الصبار الشوكي في الموضوع الآتي:



1-لا يحتوي الصبار الشوكي على سعرات حرارية مرتفعة؛ ما يعني أنه يساعد النساء على خسارة الوزن.

2- يحتوي أيضاً على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم في التخلص من الالتهابات في الجسم، وإدرار البول لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم.

3- يساعد في خفض ضغط الدم والتخلص من النفخة ومشكلات القلب، بالإضافة إلى احتواء هذه الفاكهة على كمية عالية من البيتاكاروتين المفيدة جداً للبصر، ومن الليوكوبين المفيدة للأشخاص الذي يعانون من مشكلات في المسالك البولية.

فوائد الصبار الشوكي والجهاز الهضمي

بفضل احتواء ثمار الصبار على كمية عالية من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة المختلفة؛ فإنَّ تناوله بانتظام يعود بفوائد عديدة على الجهاز الهضمي، إذ يساعد على تنظيف القولون وتحسين صحته، الوقاية من الإمساك، تنظيم عمليات الهضم ، خفض فرص الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون وقرحة المعدة.

فوائد الصبار الشوكي للقلب والشرايين

الصبار غنى بالبوتاسيوم والألياف والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة لجهاز الدوران، وإنَّ من فوائده عند تناوله بانتظام خفض فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين؛ إذ قد تساعد العناصر المذكورة على خفض مستويات الكولسترول السيئ في الجسم، سواء الوراثي أو المكتسب، وخفض ضغط الدم المرتفع والوقاية من الأعراض المرافقة لبعض أمراض القلب، علماً بأنّ ضغط الدم المرتفع والكولسترول المرتفع من العوامل التي قد ترفع من فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة مثل تصلّب الشرايين.

فوائد الصبار الشوكي وتقوية المناعة

يساعد الصبار على تقوية مناعة الجسم، ويُعزى ذلك على الأرجح لاحتوائه على كميات عالية نسبياً من فيتامين «C» وفيتامين «H»، بالإضافة الى مجموعة متنوّعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد على تخليص الجسم من السموم، تحسين عمليات الأيض، الوقاية من تأثير الشوارد الحرّة وتحفيز إنتاج كريات الدم البيضاء.



فوائد الصبار الشوكي وتقوية العظام والأسنان

- تُعدُّ ثمار الصبار مضادة للالتهاب وللعدوى بطبيعتها؛ إذ تحتوي على مركّبات كيميائية قد تساعد على الوقاية من الالتهابات التي قد تصيب العضلات أو العظام نتيجة الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل أو نتيجة ممارسة الرياضة.

- لأنَّ مرض هشاشة العظام هو مرض التهابي بطبيعته؛ فإنَّ تناول الصبار يساعد على الوقاية منه أو خفض فرص الإصابة به.

- يحتوي على كمية عالية من الكالسيوم؛ لذا فإنَّ تناوله بانتظام قد يساعد على تقوية العظام والأسنان.

فوائد صحية منوّعة للصبار الشوكي

- المساعدة على خسارة الوزن الزائد.

- خفض فرص إصابة الكبد بالأمراض.

- تقليل عدد نوبات الشقيقة.

- خفض فرص الإصابة بالسرطان، والوقاية من نمو وانتشار الخلايا السرطانية لدى الأشخاص المصابين بالمرض.

- تخفيف حدّة الأعراض المرافقة للمتلازمة السابقة للحيض.

- الوقاية من بعض مشكلات البشرة مثل التصبّغات، الهالات السوداء وعلامات تقدّم السن.

- الوقاية من تساقط الشعر.

- أكدت الأبحاث الطبية أن الصبار هو الفاكهة الوحيدة التي لها فاعلية حقيقية في المساعدة علي هضم المواد الدهنية، ووجبات الطعام الدسمة، وينصح خبراء التغذية بتناولها عقب الوجبات الدسمة .

- يساعد تناول الصبار في القضاء على رائحة الفم غير المستحبة.

- البذور السمراء الموجودة بداخل الصبار لها تأثيرات إيجابية فعّالة في التنشيط الطبيعي لجدران المعدة والأمعاء، وأن لمحتويات الثمار فوائد مليّنة، ومنظّفة فائقة الجودة للجهاز الهضمي لدرجة لا تمكن مقارنتها بأهم العقاقير الصناعية.

- يساعد تناول الصبار على تهدئة الأعصاب.

المصدر - سيدتي