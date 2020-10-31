فوائد غير متوقعة لـ الحليب البودرة.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد الحليب المجفف من المشروبات الضرورية لجسم الانسان ، نظرا لما يحتويه من عناصر مهمة و فيتامينات ومعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور .
حيث يتم إنتاج الحليب المجفف عن طريق استخراج الماء والدهون من الحليب المبستر الطازج ، أثناء عملية استخراج المياه ، يتم الحفاظ على العناصر الغذائية المفيدة مثل الأحماض الأمينية ، ومن ابرز الفوائد التي يقدمها الحليب المجفف لصحة الجسم :
– يحتوي الحليب المجفف على الفيتامينات كـ الكالسيوم والحديد بحيث يسهل الحصول على الكمية اليومية الموصى بها من كل عنصر.
– ويساهم في تقوية العظام .
– يعمل على تحسن صحة الجلد.
يحافظ على رطوبة الجسم خلال فصل الصيف .
– يساهم في تحفيز النوم.
المصدر : الامارات نيوز
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