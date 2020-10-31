السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

جرش: إغلاق مركز صحي بعد إصابتين بكورونا

أسعار الذهب السبت 31/10/2020

انخفاض على درجات الحـرارة

رفع العزل عن بلدة النعيمة في اربد يدخل حيز التنفيذ

الجيش الابيض في الاردن ... مواجهة حقيقية لخطر الموت

الهياجنة للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى لتفشي فيروس كورونا

الصحة : الفيروس موجود وسينتشر

انتهاء الحظر الشامل في محافظات المملكة

رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي : الوضع مقلق وهذا اكثر ما يرعبني

كندا: 27 وفاة و 2000 إصابة جديدة بكورونا




السبت، 31-10-2020 08:50 ص

فوائد غير متوقعة لـ الحليب البودرة.. تعرف عليها

الحليب-المجفف


الوكيل الإخباري _ يعد الحليب المجفف من المشروبات الضرورية لجسم الانسان ، نظرا لما يحتويه من عناصر مهمة و فيتامينات ومعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور .

اضافة اعلان
 

حيث يتم إنتاج الحليب المجفف عن طريق استخراج الماء والدهون من الحليب المبستر الطازج ، أثناء عملية استخراج المياه ، يتم الحفاظ على العناصر الغذائية المفيدة مثل الأحماض الأمينية ، ومن ابرز الفوائد التي يقدمها الحليب المجفف لصحة الجسم : 


– يحتوي الحليب المجفف على الفيتامينات كـ الكالسيوم والحديد بحيث يسهل الحصول على الكمية اليومية الموصى بها من كل عنصر.


– ويساهم في تقوية العظام .

– يعمل على تحسن صحة الجلد.


يحافظ على رطوبة الجسم خلال فصل الصيف .


– يساهم في تحفيز النوم.


المصدر : الامارات نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
90fcc515f1bc7af79207465c22feeb70

عوامل تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

P016d

كشف حقيقة فوائد الثوم والزنجبيل في مكافحة الفيروسات

image

عادات يومية تهدد صحة المفاصل والعضلات

تفكّر-في-أمور-كثيرة؟..-حيلة-بسيطة-لتصفية-دماغك

الكشف عن المهن التي تسبب الخرف

20200418120529529

أطعمة مفيدة جدا للمتعافين من كورونا.. تعرف عليها

0f59669f-2aac-4e9a-b68c-3cc218c368da

3 تحولات تحدث في جسمك عند تناول الأطعمة الحارّة

أخبار متعلقة
2b406c1f9851f493ed7723f252b61071832c9d37

أسباب هامة لشرب الحليب قبل النوم

manar-05271170016037734215

تبديد أوهام عن الحليب

tbl_articles_article_15381_3702cd46ad8-df5b-417f-bd9e-3cb3a75c17a5

فوائد لاتتوقعها لـ بذور الكاجو

فوائد_الفلفل_الأخضر

فوائد مذهلة للفلفل الأخضر .. تعرف عليها

فوائد-الباذنجان-825x510

4 أسباب ستدفعك لتناول الباذنجان بشكل أكبر

47-132249-benefits-red-cabbage-2

فوائد غير متوقعة لـ الكرنب الأحمر .. تعرف عليها