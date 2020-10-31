فوائد غير متوقعة لـ الحليب البودرة.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد الحليب المجفف من المشروبات الضرورية لجسم الانسان ، نظرا لما يحتويه من عناصر مهمة و فيتامينات ومعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور .

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حيث يتم إنتاج الحليب المجفف عن طريق استخراج الماء والدهون من الحليب المبستر الطازج ، أثناء عملية استخراج المياه ، يتم الحفاظ على العناصر الغذائية المفيدة مثل الأحماض الأمينية ، ومن ابرز الفوائد التي يقدمها الحليب المجفف لصحة الجسم :



– يحتوي الحليب المجفف على الفيتامينات كـ الكالسيوم والحديد بحيث يسهل الحصول على الكمية اليومية الموصى بها من كل عنصر.



– ويساهم في تقوية العظام .



– يعمل على تحسن صحة الجلد.



يحافظ على رطوبة الجسم خلال فصل الصيف .



– يساهم في تحفيز النوم.



المصدر : الامارات نيوز

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