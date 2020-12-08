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الثلاثاء، 08-12-2020 12:34 م

فوائد لا تتوقعها للذرة المشوية

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الوكيل الإخباري _ تعد الذرة المشوية من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الناس خاصة في فصل الشتاء ، نظرا لطعمها اللذيذ كما انها تمنحك الشعور بالدفء بالاضافة الى العديد من الفوائد والمركبات الهامة التي تحتويها ، اليك ابرز فوائد الذرة المشوية :

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1. تعمل على مقاومة مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية.


2. تعمل على محاربة الخلايا السرطانية .


3. مفيدة لمرضى السكر وأصحاب السمنة .

4. تساعد في ضبط ضغط الدم ووظائف القلب.


5. تساعد في مقاومة التدهور المعرفي وتقوية جهاز المناعة.


6. تحتوي على مادة كيرسيتين المضادة للأكسدة، والتي تحارب الالتهابات الحادة والمزمنة وتحمي من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر، بعد أن تم ربط الكيرسيتين أيضاً بموت الخلايا المبرمج .


المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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