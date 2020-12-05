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السبت، 05-12-2020 03:10 م

10 فوائد للبطاطس الحلوة المشويّة في الشتاء

البطاطا-حلوة-المشوية


الوكيل الإخباري _ تعد البطاطس الحلوة المشوية من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، اذ تعتبر مصدراً غنياً للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، تعرف على ابرز فوائد البطاطس الحلوة المشويّة في الشتاء:

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1- مضادة للالتهابات والفطريات.


2- تقوّي جهاز المناعة لمحاربة الأمراض والفيروسات.

 

3- تنظّم ضربات القلب، وتقي الأوعية الدموية والشرايين من التصلّب.

4- تقوّي الأسنان والعظام. وتقي من الإصابة بهشاشة العظام.

 

5- تُسهم في زيادة نسبة الكولاجين في الدم.

 

6- تسرّع عملية التئام الجروح.

 

7- تخلّص الجسم من السموم.

 

8- تحمي العين من الإصابة بالأمراض..

 

9- تحدّ من التوتر وتساعد على الاسترخاء بفضل وجود كميات كبيرة من الكالسيوم فيها.

 

10- تؤثّر ظهور علامات الشيخوخة بسبب وجود مضادّات الأكسدة.

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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