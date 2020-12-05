10 فوائد للبطاطس الحلوة المشويّة في الشتاء

الوكيل الإخباري _ تعد البطاطس الحلوة المشوية من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، اذ تعتبر مصدراً غنياً للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، تعرف على ابرز فوائد البطاطس الحلوة المشويّة في الشتاء:

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1- مضادة للالتهابات والفطريات.



2- تقوّي جهاز المناعة لمحاربة الأمراض والفيروسات.



3- تنظّم ضربات القلب، وتقي الأوعية الدموية والشرايين من التصلّب.



4- تقوّي الأسنان والعظام. وتقي من الإصابة بهشاشة العظام.



5- تُسهم في زيادة نسبة الكولاجين في الدم.



6- تسرّع عملية التئام الجروح.



7- تخلّص الجسم من السموم.



8- تحمي العين من الإصابة بالأمراض..



9- تحدّ من التوتر وتساعد على الاسترخاء بفضل وجود كميات كبيرة من الكالسيوم فيها.



10- تؤثّر ظهور علامات الشيخوخة بسبب وجود مضادّات الأكسدة.



المصدر : الامارات نيوز



