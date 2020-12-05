10 فوائد للبطاطس الحلوة المشويّة في الشتاء

الوكيل الإخباري _ تعد البطاطس الحلوة المشوية من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، اذ تعتبر مصدراً غنياً للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، تعرف على ابرز فوائد البطاطس الحلوة المشويّة في الشتاء:
1- مضادة للالتهابات والفطريات.
2- تقوّي جهاز المناعة لمحاربة الأمراض والفيروسات.
3- تنظّم ضربات القلب، وتقي الأوعية الدموية والشرايين من التصلّب.
4- تقوّي الأسنان والعظام. وتقي من الإصابة بهشاشة العظام.
5- تُسهم في زيادة نسبة الكولاجين في الدم.
6- تسرّع عملية التئام الجروح.
7- تخلّص الجسم من السموم.
8- تحمي العين من الإصابة بالأمراض..
9- تحدّ من التوتر وتساعد على الاسترخاء بفضل وجود كميات كبيرة من الكالسيوم فيها.
10- تؤثّر ظهور علامات الشيخوخة بسبب وجود مضادّات الأكسدة.
المصدر : الامارات نيوز