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السبت، 05-12-2020 02:52 م

أطعمة تساعد على الوقاية من انسداد الشرايين

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الوكيل الإخباري _ يعد انسداد الشرايين من المشاكل التي يعاني منها العديد من الاشخاص حيث يتعذَّر إمداد القلب بالدم الغني بالأكسجين الكافي. ومع استمرار تراكم الترسبات في الشرايين التاجية، مما يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية ، وهناك العديد من الأطعمة التي تساهم في الوقاية من هذه المشكلة ، تعرف على ابرز الأطعمة التي تعمل على الوقاية من انسداد الشرايين:

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الهليون
وذلك لغناه بالألياف والمعادن والأحماض التي تمنع تصلب الشرايين، ولقدرته على خفض الضغط ومنع تجلطات الدم.

الأفوكادو
يساعد تناول الأفوكادو على خفض مستوى الكولسترول الضارّ LDL ورفع مستوى الكولسترول الجيّد HDL في الجسم، الذي يعمل على تنظيف الشرايين.


السبانخ
يعتبر السبانخ من الورقيات الخضراء الغنية بمعدن البوتاسيوم والألياف الغذائية. وبذلك فهو يساهم في خفض ضغط الدم ويمنع انسداد الشرايين.

 

زيت الزيتون
يساعد زيت الزيتون في تحسين مستوى الكولسترول الجيد. كما أنه غني بالمواد المضادّة للأكسدة التي تساهم في تعزيز صحة الشرايين وبالتالي القلب.

 

الرمان
إنّ فاكهة الرمان غنية جداً بالمواد المضادّة للأكسدة التي تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين، ومن الإصابة بعدد كبير من الأمراض. وقد أثبتت الدراسات العلمية أن تناول كوب من عصير الرمان في اليوم قادر على خفض مستوى ضغط الدم .

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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