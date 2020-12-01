هذه الأطعمة تُحافظ على صحة الكبد

الوكيل الإخباري _ يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم، فهو المسؤول عن العديد من الوظائف المهمة مثل إنتاج الغلوكوز وإزالة السموم وهضم الكربوهيدرات، حيث يمكن حمايته وتعزيز أدائه من خلال تناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات، ابرزها :

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الشوفان

يساعد تناول الشوفان في إضافة الألياف إلى نظامنا الغذائي، علما أن تناولها مهم للهضم، كما أنها تحمي الكبد.



الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على تقليل مستوى الدهون بشكل عام ، ويحارب الإجهاد التأكسدي، ويقلّل العلامات الأخرى لمرض الكبد الدهني غير الكحولي.



الثوم

يحفّز إضافة الثوم إلى النظام الغذائي عمل الكبد ، كما أنه يساعد في تخفيف الوزن والدهون.



الغريب فروت

يحتوي الغريب فروت على مضادات الأكسدة التي تحمي الكبد عن طريق تقليل الالتهابات.

الأسماك

تساهم زيوت الاسماك في تقليل فرص الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.



زيت الزيتون

يتميز زيت الزيتون بغناه بالأحماض الدهنية غير المشبعة، وهو ما يجعله مفيدا في تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين وظائف الكبد.



المكسرات

تحتوي المكسرات على أحماض دهنية غير مشبعة وفيتامين “إي” ومضادات الأكسدة. جميعها تؤثر بشكل إيجابي على صحة الكبد، وتحميه من الالتهابات والإجهاد التأكسدي.



المصدر : الامارات نيوز



