فوائد لا يمكن توقعها لفاكهة التنين

الوكيل الإخباري _ تعد فاكهة التنين المعروفة بإسم البتايا من الفواكه الغير شائعة الا انها تتميز بإحتوائها على العديد من الفوائد الصحية ، ومن ابرز هذه الفوائد :







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-تمتاز فاكهة التنين بأنها قليلة السعرات الحرارية، لذلك فهي مثالية لإنقاص الوزن .

-تساعد في محاربة أنواع معينة من الخلايا السرطانية.

-تعمل على تعزيز عملية الهضم و تقلل الالتهابات والأمراض وتمنع تلف الخلايا

-تحارب الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري والتهاب المفاصل.



-تقلل خطر حدوث العدوى في الجهاز الهضمي والإسهال.



- تساعد فاكهة التنين على السيطرة على مرض السكري، وذلك عن طريق تشجع نمو خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين.



- تعمل على حماية البشرة من علامات الشيخوخة وتحافظ عليها للبقاء بمظهر نضر.



المصدر : الإمارات نيوز



