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الإثنين، 01-02-2021 01:09 م

فوائد لا يمكن توقعها لفاكهة التنين

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الوكيل الإخباري _ تعد فاكهة التنين المعروفة بإسم البتايا من الفواكه الغير شائعة الا انها تتميز بإحتوائها على العديد من الفوائد الصحية ، ومن ابرز هذه الفوائد : 


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-تمتاز فاكهة التنين بأنها قليلة السعرات الحرارية، لذلك فهي مثالية لإنقاص الوزن .

 

-تساعد في محاربة أنواع معينة من الخلايا السرطانية.

 

-تعمل على تعزيز عملية الهضم و تقلل الالتهابات والأمراض وتمنع تلف الخلايا

 

-تحارب الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري والتهاب المفاصل.


-تقلل خطر حدوث العدوى في الجهاز الهضمي والإسهال.


- تساعد فاكهة التنين على السيطرة على مرض السكري، وذلك عن طريق تشجع نمو خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين.


- تعمل على حماية البشرة من علامات الشيخوخة وتحافظ عليها للبقاء بمظهر نضر.


المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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