فوائد لا يمكن توقعها لفاكهة التنين

الوكيل الإخباري _ تعد فاكهة التنين المعروفة بإسم البتايا من الفواكه الغير شائعة الا انها تتميز بإحتوائها على العديد من الفوائد الصحية ، ومن ابرز هذه الفوائد :
-تمتاز فاكهة التنين بأنها قليلة السعرات الحرارية، لذلك فهي مثالية لإنقاص الوزن .
-تساعد في محاربة أنواع معينة من الخلايا السرطانية.
-تعمل على تعزيز عملية الهضم و تقلل الالتهابات والأمراض وتمنع تلف الخلايا
-تحارب الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري والتهاب المفاصل.
-تقلل خطر حدوث العدوى في الجهاز الهضمي والإسهال.
- تساعد فاكهة التنين على السيطرة على مرض السكري، وذلك عن طريق تشجع نمو خلايا البنكرياس التي تنتج الأنسولين.
- تعمل على حماية البشرة من علامات الشيخوخة وتحافظ عليها للبقاء بمظهر نضر.
المصدر : الإمارات نيوز